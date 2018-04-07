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Большой арсенал оружия и боеприпасов нашли в Одессе: в СБУ говорят, что готовились провокации

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Большой арсенал оружия и боеприпасов обнаружили в Одессе
Большой арсенал оружия и боеприпасов обнаружили в Одессе / Пресс-служба СБУ

Сотрудники СБУ, Нацполиции и прокуратуры изъяли в Одессе большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Накануне праздничных дней правоохранители провели масштабную операцию по изъятию из обращения незаконного оружия и боеприпасов. В этой спецоперации задействовали почти 200 силовиков.

В общем провели 9 обысков, во время которых изъяли большой арсенал: пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, винтовка Мосина, пистолет-пулемет, карабин, более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления самодельного огнестрельного оружия.

Как отмечают в СБУ, изъятое огнестрельное оружие могло быть применено для провокаций в местах массового скопления людей во время праздничных мероприятий.

Продолжаются следственные действия, открыт ряд уголовных производств.

Теги: Новости Украины Оружие СБУ Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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