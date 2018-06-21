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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Большой концерт к 50-летию Кузьмы "Скрябина" состоится во Львове

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В этом году Андрею "Кузьме" исполнилось бы 50
В этом году Андрею "Кузьме" исполнилось бы 50

15 сентября во Львове состоится большой концерт к 50-летию Кузьмы "Скрябина", на котором выступят друзья-музыканты Андрея Кузьменко.

Как известно, 2 февраля 2015 года страшная авария унесла жизнь легенды украинского шоу-бизнеса Андрея Кузьменко. В этом году Андрею "Кузьме" исполнилось бы 50.

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15 сентября более двух десятков самых популярных украинских певцов соберутся на "Арене Львов", чтобы вместе с десятками тысяч украинцев спеть песни Кузьмы –  как хитовые, так и малоизвестные композиции.

На концерт "Кузьма-50" уже сейчас можно купить билеты. Любое место на "Арене Львов" можно купить за 350 гривен: и в фан-зоне, и на секторах.

Билеты онлайн (все по 350 грн.) Можно приобрести здесь gastroli.ua.

Ирина Билык и Святослав Вакарчук –  кавер на песню "Молчать": видео

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Афиша Концерты Андрей Кузьменко "Скрябин"
Источник: 24 Канал
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