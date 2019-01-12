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      "Большой пример силы воли для нас": Геращенко получила письма от 2 пленников Кремля

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      Игорь Кияшко и Николай Карпюк
      Игорь Кияшко и Николай Карпюк / Коллаж 24 канала

      Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко получила письма от двух политзаключенных, которых незаконно удерживают в РФ, Игоря Кияшко и Николая Карпюка.

      Об этом Геращенко написала на своей Facebook-странице.

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      Получила письма от политзаключенных Кремля Николая Карпюка и Игоря Кияшко. Николай незаконно удерживается в российской тюрьме за абсолютно абсурдным обвинениям уже почти 5 лет, Игоря задержали год назад, обвинили в шпионаже – традиционная для российских судилищ против украинцев статья,
      – отметила она.

      По словам Геращенко, Карпюк благодарит всех украинцев и власти за моральную поддержку семей политзаключенных, просит передать приветствия Президенту и вообще "очень теплые слова написал украинцам".

      "Никто не вправе заявлять, что украинцы не способны на национальную солидарность" – это из письма Николая Карпюка, где много важных размышлений о силе любви и добра. Я не знаю господина Николая лично, но из письма мне показалось, что он – глубоко верующий человек, сердце которого открыто и не ожесточилось, несмотря на обстоятельства, несмотря на 5 лет тюрьмы", – добавила вице-спикер.

      В свою очередь, Кияшко написал, что в канун новогодних праздников слова поддержки от украинцев были для него очень важны.

      Политзаключенные подают всем нам великий пример силы воли, мужества и веры. Наша задача – поддерживать семьи и бороться за освобождение всех. Попутно благодарю всех, кто поддержал идею написать письмо нашим пленникам, мне кажется, это важная моральная поддержка,
      – подытожила Геращенко.

      За что в России осудили Николая Карпюка?26 мая 2016 года суд в РФ приговорил Николая Карпюка до 22,5 года заключения по обвинению в убийстве российских военных в Грозном в 1994 – 95 годах. При этом обвинение не предоставило никаких доказательств того, что Карпюк находился в Чечне в этот период.

      За что в РФ осудили Игоря Кияшко?Украинского адвоката Игоря Кияшко в декабре 2018 года областной суд в российском Нижнем Новгороде приговорил к восьми годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и попытке контрабанды военного оборудования.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Заложники Ирина Геращенко
      Источник: 24 Канал
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