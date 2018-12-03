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      "Большой вред Россией уже сделан": в МИД прокомментировали прекращение соглашения о дружбе с РФ

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      В МИД прокомментировали прекращение действия Соглашения о дружбе с РФ
      В МИД прокомментировали прекращение действия Соглашения о дружбе с РФ / Фото из открытых источников

      Прекращение действия Договора о дружбе с Россией не приведет ни к каким радикальным или внезапным изменениям. РФ своей атакой на украинские корабли на Азове фактически подтолкнула Украину не продлевать это соглашение.

      Об этом в эфире "Громадського" рассказал советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

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      С точки зрения каких-то радикальных внезапных изменений, ничего не произойдет. Наибольший вред уже был сделан Российской Федерацией,
      – рассказал дипломат.

      Он пояснил, что после обстрела и захвата украинских моряков РФ на Азове, пришлось решать, следует ли продолжать Украине эту сделку, или нет.

      "Украине нужно было реагировать на вопрос, продлевать или не продлевать действие договора. Те нарушения, которые были совершены Россией, говорят о том, что мы не можем давать согласие на такой Договор о дружбе и добрососедстве", – сказал Качка.

      Напомним, 3 декабря президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №0206 о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Законопроект помечен как неотложный, а это означает, что после завершения предварительного рассмотрения его включат в повестку дня ближайшего пленарного заседания ВР и будут рассматривать вне очереди. Ранее, 17 сентября, Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет.

      Что такое Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ?
      Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, в котором закрепляются принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан в Киеве 31 мая 1997 года Президентом Украины Леонидом Кучмой и Президентом Российской федерации Борисом Ельциным. Фактически договор является действующим, но аннексия Крыма Россией и начало военной интервенции на Донбассе ставит под сомнение выполнение этого договора со стороны России как политически, так и фактически.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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