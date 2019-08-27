Болтон в Киеве: о встрече с Данилюком и проблеме "поведения Китая"

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком – в Киеве 27 августа. Обсуждали сотрудничество в сфере безопасности. Встреча с президентом Владимиром Зеленским запланирована на среду, 28 августа.

Встреча Болтона и Данилюка

Болтон и Данилюк продолжили дискуссию, начатую чуть более месяца назад в Вашингтоне. Говорится об активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности. Об этом сам Данилюк сообщил в своем Facebook.

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Он поблагодарил Болтона и всех американских партнеров "за поддержку взглядов команды президента" и отметил, что в сотрудничестве стран есть немало перспектив.

Посольство США в Киеве подтвердило слова Данилюка. На его странице в Facebook указано: "Болтон обсудил то, как Соединенные Штаты могут поддерживать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество".

Однако отдельно отмечается и пункт по Китаю: мол, промышленность надо защитить от "рисков недобросовестного экономического поведения Китая".

Визит Болтона в Украину анонсировали на 27-29 августа. Сам Болтон говорил, что постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с китайцами.

О проблеме с Китаем говорится?

По информации The Wall Street Journal, Болтон во время визита в Киев намерен убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation. Мол, эту сделку воспринимают в США как очередной шаг Китая к расширению своего военного потенциала.

Впрочем, Джон Болтон не подтвердил и не опроверг сообщения СМИ, которые писали, будто США попытаются заблокировать продажу завода "Мотор-Сич" и передачу технологий этой компании китайским инвесторам.

Украина будет принимать свое решение, но, возможно, Украина найдет лучший выбор, который будет иметь лучшие экономические последствия для ее граждан,

– зато намекнул Болтон.

И добавил: "Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе и через привлекательные инвестиции. Мы сообщаем друзьм и партнерам об опасностях, которые принесут с собой китайские инвестиции".

Почему "Мотор Сич" заинтересовала китайцев?

"Мотор-Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок. Компания экспортирует двигатели в более 100 стран мира, имеет несколько крупных заводов, авиакомпанию и другие активы. Доходы компании в 2018 году составили 1 миллиард 856 миллионов 810 тысяч гривен.



Китайский инвестор заинтересовался украинской компанией, потому что авиационные двигатели – самое уязвимое место китайской оборонной промышленности. Однако в США же считают, что усиление Китая – вопрос национальной безопасности.



Непосредственно в "Мотор-Сич" заявили, что соглашение с китайцами уже заключили. Теперь решение должен принять Антимонопольный комитет Украины. Однако в китайском холдинге сообщили, что еще рано говорить о покупке как факт.