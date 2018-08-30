Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России

Глава Кремля Владимир Путин пошел на уступки в пенсионной реформе после общественного давления в России. 29 августа президент РФ в телеобращении заявил, что пенсионный возраст для женщин повысится лишь на 5 лет вместо запланированных восьми, а мужчины будут работать до 65 лет.

О чем сигнализирует подобный шаг главы Кремля и чем "смягчение" пенсионной реформы грозит для России – анализировала западная пресса.

Читайте также: Путин "смягчает" пенсионную реформу, чтобы спасти свои рейтинги, – Financial Times

Миссия невыполнима?

Решение о повышении пенсионного возраста в РФ, о котором было объявлено в начале ЧМ по футболу в июне, остается крайне непопулярным среди населения страны. Поэтому Путин, чтобы умерить общественное недовольство, предложил изменить запланированный пенсионный возраст для женщин, снизив его с 63-х лет до 60-ти.



Путин решил, что теперь женщины в России будут работать до 60 лет, а мужчины – до 65-ти

Наблюдатели говорят, что такая мера главы Кремля является "стратегической" и "предсказуемой", отмечает La Croix. Сейчас недовольство реформой выражается главным образом в падении популярности Владимира Путина, которая достигла 64% в июле по сравнению с 80% в мае, по данным российского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ.

Издание напоминает, что после объявления пенсионной реформы в нескольких городах РФ прошли акции протеста, организованные преимущественно лидером оппозиции Алексеем Навальным, коммунистической партией, а также профсоюзами. Из-за проведения Чемпионата мира по футболу демонстрации даже запрещали. Впоследствии Навальный призвал россиян к участию в повторном митинге против этого законопроекта 9 сентября, в день региональных и муниципальных выборов в РФ, однако 27 августа оппозиционера отправили в тюрьму на 30 суток.



Россиян возмутило повышение пенсионного возраста

CNN замечает, что телевизионное обращение главы Кремля 29 августа, во время которого он сказал, что к следующему десятилетию страна "неизбежно столкнется с серьезными демографическими проблемами", если не произойдет изменений в ее пенсионной системе, стало для Путина своего рода "уходом от ответственности", но это выступление также подчеркнуло, что популярность президента России не пуленепробиваемая.

Да, перед Путиным стоит огромная проблема. Он хочет обеспечить процветание россиянам до 2024 года, когда, согласно конституции, должен закончиться его президентский срок, но экономика ему больше не помогает. В этом неблагоприятном экономическом прогнозе виноват только российский президент,

– пишет редакция Bloomberg.

Если ситуация будет развиваться в таком направлении, россиянам может это надоесть до 2024 года, отмечают авторы статьи.

По их мнению, хотя план по повышению пенсионного возраста является важным шагом для долговременного экономического роста и финансовой стабильности любой страны со стареющим населением, но не похоже, что главе Кремля удастся осуществить ряд запланированных изменений в стране.

Журналисты указывают, что экономическому росту в РФ мешает ряд проблем: западные санкции, отсутствие гарантий частной собственности и защиты частного предпринимательства, а также коррумпированная судебная система.

Читайте также: Эй, кто-нибудь, выньте логику из петли, – реакция соцсетей на выступление Путина относительно пенсионной реформы

Бомба замедленного действия

Как объясняет Neue Zürcher Zeitung, пенсия, которой не хватает для существования, является в России лишь частью целого ряда социальных выплат и субсидий, которые хоть как-то поддерживают жизнь россиян.

Социальные выплаты пенсионерам – это центральный элемент путинской власти, и поэтому вопрос о них является взрывоопасным с точки зрения политики. Это выразилось в уступке Путина, которая также является симптомом того, что Россия загнана в тупик,

– акцентирует внимание издание.

Как популист, Путин способен распознать взрывную силу повышения пенсионного возраста, но в перспективе он сидит на бомбе замедленного действия, добавляет автор материала и объясняет, что уступки отодвинули восстановление пришедшей в упадок пенсионной системы России на долгий срок. В будущем государству придется тратить на нее еще больше средств из бюджета, чем сегодняшние 25%.



Путин понимает, что Россия загнана в тупик, а повышение пенсионного возраста – взрывоопасное решение

"Этот груз обострит конфликт политических интересов Путина. В период стагнирующих доходов России все труднее одновременно быть военной державой и обеспечивать социальный мир в стране", – заключает швейцарская газета.

Читайте также: Пенсионный возраст в Украине и других странах Европы: где меньше?