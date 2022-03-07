Об этом сообщили 7 марта в полиции Харьковской области. Они отметили, что российские убийцы также во время артобстрелов и боевых действий уничтожили в городе 5 детей.

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"Ранены во время артобстрелов 443 человека, из которых 319 – мирные граждане, – сообщили в полиции.

Часть преступников задержали

Всего с 24 февраля на Харьковщине полиция задержала 21 преступника. Речь идет о 12 российских военнослужащих, 2 диверсантах, одном подозреваемом в умышленном убийстве, а также 4 подозреваемых в имущественных преступлениях и незаконном обращении с оружием.

Военные и правоохранители бок о бок противодействуют врагу и защищают украинский народ. Нас не сломать! Вместе к победе!

– написали в полиции.

Сейчас есть возможность для всех желающих помочь семьям погибших и раненых полицейских или присоединиться к сбору средств на спецсредства и средства защиты. Реквизиты для помощи есть по ссылке.

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