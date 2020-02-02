Бомби уповільненої дії Зеленського, білоруси визначились та позитив у курсі на ЄС: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – що відбулося в Брюсселі, які законопроєкти можуть знизити рейтинг президента Зеленського та опитування з Білорусі.

1. Рада Асоціації в Брюсселі: хороші новини для України зі столиці Євросоюзу







З полів Ради Асоціації Україна-ЄС в Брюсселі. Зустрічі були конструктивні й дружні. Слово турборежим – це вже відомий мем і в стінах ЄС.



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​2. Росії загрожує розпад, – Aktuality







Президент Росії Володимир Путін знову привернув увагу світової громадськості. Путін оголосив про зміни до Конституції, чим викликав спекуляції на тему, що він шукає спосіб якомога довше залишитися при владі та передати її тому, кого сам же й обере.



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​3. Две бомбы для Зеленского







Среди обширного законотворческого задела, с которым Украина вошла в 2020 год, выделяются две особенно чувствительные темы. Два рискованных начинания, несущих противоположные риски для новой власти.



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4. Письмо из Луганска: а дышать вообще можно?







Когда живешь все время на временно оккупированной части Луганска, очень сложно ответить на вопрос, что у нас нового или что не так, как в Украине.



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5. Полный крах кремлевских мечтаний







Крах в народном сознании идеи "БеларусьНаш", возможно, отражает некоторое отрезвление граждан после заглота Крыма.



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