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      Бондаренко прокомментировал коррупционный скандал в налоговом комитете и их законопроекты

      18 Читати новину українською
      Кость Бондаренко
      Кость Бондаренко / znaj.ua

      Ответственность за коррупционный скандал в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и те скандальные законопроекты, которые оттуда вышли, должна быть поровну поделена между профильным комитетом, депутатским корпусом и руководством Верховной Рады.

      Об этом в комментарии 112.ua для статьи "Поставить налоговый комитет на паузу: Как быть с коррупционным скандалом в Верховной Раде?" заявил основатель аналитического центра "Институт Горшенина" Кость Бондаренко.

      Не прерогатива комитета писать закон – это прерогатива отдельных депутатов, хотя, конечно, именно комитет дает свои выводы после консультаций с экспертами и так далее… То, что комитеты лоббируют сомнительные законопроекты, это уже, скорее, вопрос к парламентскому большинству,
      – подчеркивает эксперт.

      "Тут вопросы к спикеру, – добавляет Бондаренко. – Он, рассматривая суть того или иного законопроекта, решает, кому его направить. Существует довольно тонкая грань - что в чьей зоне ответственности. В исполнительной власти то же самое: иногда возникают сомнения, чья это юрисдикция – Министерства экономики или Министерства финансов".

      Анализируя украинские реалии, Бондаренко приходит к неутешительному выводу: "Скандал вокруг взяток и полиграфа абсолютно никак не отразится на работе Верховной Рады и ее органов. Через неделю о нем уже никто и не вспомнит".

      Напомним, на прошлой неделе экс-нардеп Сергей Лещенко и журналистка Соня Кошкина заявили, что члены налогового комитета провалили законопроект, который должен был прикрыть коррупционную схему по обогащению на площадках для оценки недвижимости, якобы в обмен на финансовое вознаграждение. К схеме причастен приближенный к олигарху Игорю Коломойскому нардеп Антон Яценко, и депутаты, которых связывают с Коломойским, решили не голосовать за законопроект 2047-д. Это вызвало гнев у главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, который публично заподозрил своих депутатов в коррупции. Позже об этом заявил президент Зеленский.

      Ранее налоговый комитет одобрил ряд скандальных законопроектов, которые бьют по ФЛП, среднему и крупному бизнесу, при этом не затрагивают интересов Коломойского. В первую очередь речь идет о скандальном законопроекте № 1210, который усиливает фискальное давление на бизнес, из-за чего крупные международные корпорации уже заявили, что закроют свои фабрики в Украине.

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Налоговый кодекс
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