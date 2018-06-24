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Бондаренко удачно стартовала на турнире в Великобритании

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Екатерина Бондаренко
Екатерина Бондаренко

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко начала с победы выступление на турнире в Истборне в Великобритании.

Пройдя удачно квалификацию турнира, в первом круге украинка одолела представительницу Франции Ализе Корне. Хотя легкой эта победа для 88-й ракетки мира не была. Ведь теннисистки сыграли все три сета, потратив на это два часа и три минуты.

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Корне, для которой это четвертая встреча с украинскими теннисистками за последние два месяца (одна игра с Костюк и дважды – со Свитолиной), начала довольно уверенно. После того, как украинка выиграла свою первую подачу, следующие три гейма забрала француженка. Еще три гейма подряд она впоследствии возьмет в конце сета. Однако реализовать сет-пойнт сможет лишь с шестой попытки.

На это Бондаренко ответит довольно мощной игрой во втором сете, когда ей удастся выиграть сразу пять первых геймов подряд. Только после этого Корне заберет два гейма, но на своей подаче проигрывает сет.

Третий сет для украинки начнется не лучшим образом – она будет уступать 0:2. Но сумеет исправить ситуацию, и следующие три гейма выиграть. Решающими же станут 8-10 геймы. Сначала Бондаренко выигрывает подачу соперницы и сделает счет 5:3. После этого выиграет Корне и счет станет 5:4. В десятом гейме Корне удачно начнет, но не сумеет выиграть этот гейм – Бондаренко с первой попытки реализует брейк-пойнт и матч-пойнт.

Бондаренко – Корне 2:1 (4:6, 6:2, 6:4)

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Следовательно Корне проигрывает четвертый матч подряд украинской теннисистке. Бондаренко же выходит во второй круг турнира в Истборне, где встретится с 8-й ракеткой мира Петрой Квитовой из Чехии. Игра запланирована на вторник, 26 июня. Чешка как раз выиграла турнир в Бирмингеме.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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