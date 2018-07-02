Бондаренко вылетела в первом круге Wimbledon

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко не сумела преодолеть первый круг Wimbledon.

Соперницей украинки стала Луцие Шафаржова из Чехии, которая в мировом рейтинге занимает 66-ю позицию (Бондаренко 79-я в рейтинге WTA).

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В каждом из сетов украинка проиграла по одной своей подаче. Этого оказалось вполне достаточно чешке, чтобы выиграть игру – дважды по 4:6.

При этом по ходу поединка украинка так и не сумела создать хотя бы момент, чтобы переломить ход поединка.

Екатерина Бондаренко – Луцие Шафаржова 0:2 (4:6, 4:6)

Стоит отметить, что в первом круге Wimbledon сенсационно уступила пятая ракетка мира, украинка Элина Свитолина. Зато Леся Цуренко сумела преодолеть первый круг турнира. Также свой матч еще предстоит провести Екатерине Козловой, которой будет противостоять Дженнифер Брейди. Игра состоится во вторник, 3 июля.