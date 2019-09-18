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      BookForum во Львове: чем будут удивлять в этом году

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      Во Львове начался BookForum 2019. Книгоманы со всей Украины и мира съезжаются сюда, чтобы приобрести литературные новинки и принять участие в дискуссиях.

      Книжная ярмарка насчитывает триста издательств. Они во Львов привезли две тысячи литературных новинок. Еще до официального открытия уже собираются первые посетители.

      Читайте также: Форум издателей 2019: самые интересные книжные новинки из-за рубежа

      "Каждый год чего-то ожидаешь нового... Они только раскладываются, но я думаю, мы сюда зайдем, первый раз посмотрим и каждый день будем заходить", – сказал один из первых посетителей форума Иван.

      И каждый день здесь будут проходить события на любой вкус. BookForum 2019 охватит 40 тем. Среди них – война, женщина в теме, стиль жизни, поэзия, комиксы, история, наука и фантастика. Будут и почетные гости.

      Индийская писательница Арундати Рой. Она является лауреатом Букеровской премии, представляет в этом году свою книгу "Министерство пограничного счастья". Также Эльчин Сафарли – азербайджанский писатель, который будет презентовать новую книгу тоже. И Марьян Петросян – армянская писательница, представляющая книгу "Дом, в котором"
      – рассказала руководительница пресс-службы Маричка Кравченко.

      Кроме них – еще 1000 авторов. 21 сентября книгу "Дело Василия Стуса" представляет Вахтанг Кипиани.

      Это очень мощная книга тем, что здесь содержатся разархивированные файлы и собственно уголовное дело против Василия Стуса. С предписаниями, сообщениями и размышлениями непосредственно составителя этой книги Вахтанга Кипиани,
      – отметил креативный директор издательства VIVAT Игорь Зарудко.

      стус медведчук кіпіані
      Книга Вахтанга Кипиани о Василие Стусе

      Не только приобрести бумажную новинку, но и помочь раненым воинам из Львовского госпиталя. На Книжном форуме есть палатка "Книжной сотни". Сюда все желающие могут приносить книги для солдат. Их передадут в больницы.

      "В приоритете – это литература на историческую тему. Это все, что связано с нашей историей, с историей Украины. И в основном ребята просят на украинском языке книги", – сказала представительница "Книжной сотни" Татьяна Чайковская.

      Фокусная тема Букфорум созвучна с названием одного из стихотворений Григория Чубая – поиски причастного. Потому что каждый из нас влияет на то, что происходит в мире, говорят организаторы. Двадцать шестой BookForum станет доступным для каждого.

      Мы проводим 14 мероприятий в рамках BookForum, которые будут происходить с сурдопереводом. То есть это перевод жестовой речью. Мы идем навстречу и именно они смогут услышать то, что им нравится,
      – добавила программная директор BookForum София Челяк.

      А в воскресенье, 22 сентября, свою автобиографическую книгу "Маркетер" представит освобожденный политзаключенный Олег Сенцов.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Львова Книги
      Источник: 24 канал
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