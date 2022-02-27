Соответствующую информацию сообщают в ОГА. Такие данные по состоянию на 14 часов 27 февраля.

Важно Как вести себя на блокпостах: основные правила

На Киевщине идут бои и горят жилые дома

Ирпень – танковый бой. Прорыв из Бучи к Ирпеню отбили. Идет бой пехоты. Много попаданий в здания,

– сообщили в Киевской ОГА.

Относительно повреждений домов, то рассказали: