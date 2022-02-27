Борьба за Киев: идут бои в Буче и Ирпене
27 февраля 2022 , 14:59Читати новину українською
На Киевщине продолжаются бои.
Соответствующую информацию сообщают в ОГА. Такие данные по состоянию на 14 часов 27 февраля.
Важно Как вести себя на блокпостах: основные правила
На Киевщине идут бои и горят жилые дома
Ирпень – танковый бой. Прорыв из Бучи к Ирпеню отбили. Идет бой пехоты. Много попаданий в здания,
– сообщили в Киевской ОГА.
Относительно повреждений домов, то рассказали:
- село Шевченково Бучанского района -возгорание частного хозяйственного здания;
- в городе Ирпень – возгорание торгово-развлекательного центра "Жираф";
- в Буче ракета попала в 9 этаж жилого дома и возгорание дома на Новом шоссе, а также на улице Тарасовка – попадание снаряда в 32-й производственный цех Института стекловолокна НГИСВ и склада с ГСМ на площади 2000 метров квадратных.