Борьба за кресло мэра Киева: как "слуги народа" готовятся к местным выборам

В Украине уже началась предвыборная битва за крупные города, по крайней мере, медийная. Среди провластной партии потенциальных кандидатов в мэры столицы оказалось много и поэтому монобольшинство решило провести праймериз.

Подробнее о том, как будут выбирать кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Узнаваемые нардепы из монобольшинства уже в течение нескольких месяцев публикуют однозначные ролики с задором. Некоторые, как Александр Дубинский, прямо говорит, что "хочет и может".

Как могут произойти праймериз

Во фракции уже готовятся к праймериз. Инициировали их свои же парламентарии, одобрил президент Владимир Зеленский. Теперь руководство партии решает, как их проводить. Например, Дубинский предлагает дебаты на телеканалах, а Ткаченко предложил тесты на профпригодность.

"Я не думаю, что кандидатов надо отбирать как государственных служащих по одной простой причине: за кандидатов потом голосуют избиратели и к ним нет никаких требований, кроме тех, которые устанавливает Конституция, – рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Справка. Праймериз, или внутрипартийные выборы – тип голосования, во время которого выбирается один кандидат от партии. Соответственно, голосование происходит за избранных представителей определенной фракции. Проведение праймериз очень распространено в США.

Во фракции пока в раздумьях даже относительно формата проведения. Говорят, даже если праймериз будут внутрипартийными, то есть закрытыми, будет выбирать кандидатов в мэры Киева местное отделение. Впрочем, по мнению специалистов, следует делать праймериз публичными – когда голосуют горожане.

Потому что это будет просто внутренняя процедура выдвижения, которая есть в любой политической партии. Мне кажется, что как технология мобилизации избирателей она может быть более выгодна, даже несмотря на репутационные риски,

– пояснил политолог Олег Саакян.

В целом, к праймериз прибегают, чтобы предоставить избирателю дополнительную информацию о своих кандидатах, то есть, вернуть внимание к партии. Тем более, что рейтинг действующей местной власти во время пандемии вырос. Поэтому нарастить рейтинг кандидатам от "Слуги народа" не будет легко.

Политолог Тарас Семенюк отметил, что в самой партии есть группы влияния, и каждая группа будет продвигать своего кандидата.

Поэтому, по мнению экспертов, без кулуарных игр не обойдется. Особенно в отношении Киева, где сосредоточены большие ресурсы. Впрочем, публичные праймериз хотя бы могут минимизировать внутренние конфликты.

"Например, того же Тищенко, который прошел велюровый скандал и на сегодняшний день имеет неоднозначную репутацию, можно просто поставить на уровне с другими, и потом сказать – "ну, не прошел, так не прошел", – отметил Олег Саакян.

Кандидатура Виктора Ляшко

Но во время праймериз могут представить и совершенно новую кандидатуру, не связанную с партией. В частности, в СМИ поговаривают о главном санитарном враче Украины Викторе Ляшко. Он имеет достаточно большой рейтинг доверия на фоне борьбы с пандемией. В партии же лишь отмечают, что конечное решение будет все равно за президентом.

Что известно о предстоящих выборах мэра Киева

Местные выборы в Украине должны состояться в октябре 2020 года. Одной из наибольших интриг остаются кандидаты в мэры Киева. В частности, в список возможных кандидатов зачисляют действующего городского голову Виталия Кличко, нардепов от "Слуги народа" Александра Ткаченко, Николая Тищенко и Александра Дубинского, экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

В частности, распространяется информация, что за кресло мэра Киева могут соревноваться известный телеведущий Сергей Притула, журналист Дмитрий Гордон и экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан.

Подробнее о потенциальных кандидатах на пост мэра Киева – читайте здесь.

Рейтинг потенциальных кандидатов на пост мэра Киева / Инфографика 24 канала