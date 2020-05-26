Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

Борьба за кресло мэра Киева: как "слуги народа" готовятся к местным выборам

- Читати новину українською

В Украине уже началась предвыборная битва за крупные города, по крайней мере, медийная. Среди провластной партии потенциальных кандидатов в мэры столицы оказалось много и поэтому монобольшинство решило провести праймериз.

Подробнее о том, как  будут выбирать кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" – читайте в материале журналистов 24 канала.

Обратите внимание Выборы мэра Киева: кто хочет занять вожделенное кресло и почему борьба будет очень жесткой

Узнаваемые нардепы из монобольшинства уже в течение нескольких месяцев публикуют однозначные ролики с задором. Некоторые, как Александр Дубинский, прямо говорит, что "хочет и может".

Как могут произойти праймериз

Во фракции уже готовятся к праймериз. Инициировали их свои же парламентарии, одобрил президент Владимир Зеленский. Теперь руководство партии решает, как их проводить. Например, Дубинский предлагает дебаты на телеканалах, а Ткаченко предложил тесты на профпригодность.

"Я не думаю, что кандидатов надо отбирать как государственных служащих по одной простой причине: за кандидатов потом голосуют избиратели и к ним нет никаких требований, кроме тех, которые устанавливает Конституция, – рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Справка. Праймериз, или внутрипартийные выборы – тип голосования, во время которого выбирается один кандидат от партии. Соответственно, голосование происходит за избранных представителей определенной фракции. Проведение праймериз очень распространено в США.

Во фракции пока в раздумьях даже относительно формата проведения. Говорят, даже если праймериз будут внутрипартийными, то есть закрытыми, будет выбирать кандидатов в мэры Киева местное отделение. Впрочем, по мнению специалистов, следует делать праймериз публичными – когда голосуют горожане.

Потому что это будет просто внутренняя процедура выдвижения, которая есть в любой политической партии. Мне кажется, что как технология мобилизации избирателей она может быть более выгодна, даже несмотря на репутационные риски,
– пояснил политолог Олег Саакян.

В целом, к праймериз прибегают, чтобы предоставить избирателю дополнительную информацию о своих кандидатах, то есть, вернуть внимание к партии. Тем более, что рейтинг действующей местной власти во время пандемии вырос. Поэтому нарастить рейтинг кандидатам от "Слуги народа" не будет легко.

Политолог Тарас Семенюк отметил, что в самой партии есть группы влияния, и каждая группа будет продвигать своего кандидата.

Поэтому, по мнению экспертов, без кулуарных игр не обойдется. Особенно в отношении Киева, где сосредоточены большие ресурсы. Впрочем, публичные праймериз хотя бы могут минимизировать внутренние конфликты.

"Например, того же Тищенко, который прошел велюровый скандал и на сегодняшний день имеет неоднозначную репутацию, можно просто поставить на уровне с другими, и потом сказать – "ну, не прошел, так не прошел", – отметил Олег Саакян.

Кандидатура Виктора Ляшко

Но во время праймериз могут представить и совершенно новую кандидатуру, не связанную с партией. В частности, в СМИ поговаривают о главном санитарном враче Украины Викторе Ляшко. Он имеет достаточно большой рейтинг доверия на фоне борьбы с пандемией. В партии же лишь отмечают, что конечное решение будет все равно за президентом.

Что известно о предстоящих выборах мэра Киева

  • Местные выборы в Украине должны состояться в октябре 2020 года. Одной из наибольших интриг остаются кандидаты в мэры Киева. В частности, в список возможных кандидатов зачисляют действующего городского голову Виталия Кличко, нардепов от "Слуги народа" Александра Ткаченко, Николая Тищенко и Александра Дубинского, экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
  • В частности, распространяется информация, что за кресло мэра Киева могут соревноваться известный телеведущий Сергей Притула, журналист Дмитрий Гордон и экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан.

Подробнее о потенциальных кандидатах на пост мэра Киева – читайте здесь.

Рейтинг потенційних кандидатів на мера Києва інфографіка 24 каналу

Рейтинг потенциальных кандидатов на пост мэра Киева / Инфографика 24 канала

Автор: Анна Брыкова
Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Местные выборы 2020 Виктор Ляшко Александр Корниенко Николай Тищенко Олександр Дубинский Слуга народа
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Новости коронавируса 26 мая: открытие спортзалов и бассейнов, первый случай в ООС
сегодня , 18:56 Новости коронавируса 26 мая: открытие спортзалов и бассейнов, первый случай в ООС
Вероніка Климська
Новый скандал с Порошенко: почему ГБР взялось за картины политика
сегодня , 18:30 Новый скандал с Порошенко: почему ГБР взялось за картины политика
Дмитро Гнап
Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
25 мая , 21:11 Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
Тетяна Панасюк