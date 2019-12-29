Борьба идет за каждую запятую, – Коболев раскрыл детали газовых переговоров с Россией
Переговоры между Украиной и Россией относительно нового контракта о транзите газа продолжаются. Прогресс есть, но согласованных текстов документов пока нет.
Об этом в фейсбуке 29 декабря рассказал Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".
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Борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нету,
– написал Коболев.
Глава "Нафтогаза" рассказал о трех основных документах, которые согласовывают украинцы и россияне:
- Межоператорское соглашение между ОГТСУ (оператор газотранспортной системы Украины) и "Газпромом".
Этот документ определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей.
- Договор о транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".
В этом документе должны прописать условия транспортировки определенного объема газа украинской ГТС в течение следующих 5 лет.
- Мировое соглашение, которым "Нафтогаз" и "Газпром" урегулируют взаимные претензии.
В документе следует прописать принципы и гарантии, ведь отказаться от судебных претензий Украина готова "только взамен на что-то равноценное".
Также на переговорах затрагивают другие важные темы:
- Захват украинских газовых активов в Крыму.
- Прямые закупки газа у "Газпрома" (россияне хотели бы, Украина против).
- Штрафы Антимонопольного комитета Украины в сторону РФ.
- Долги Виктора Януковича и "другие негазовые вопросы".
Газовые переговоры Украины и РФ: главное
- Россия и Украина подписали протокол договоренностей о том, что контракт на транзит газа заключат сроком на 5 лет с возможностью продления на тех же условиях еще на следующие 10 лет.
- Россия выплатила Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража, взамен Украина должна отказаться от других претензий и исков и аннулировать штраф на 7,4 миллиарда.
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