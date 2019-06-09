Борьба с браконьерами: как журналисты вышли на рейд с патрулем

Массово, несмотря на нерестовый запрет, браконьеры занимаются рыбалкой на Черкасщине. Они спускают на воду сети и другие запрещенные орудия, а улов прячут самым неожиданным способом.

Когда только стихает жара, то на Днепре начинают появляться первые лодки с рыбаками. Мужчины, несмотря на нерестовый запрет, забрасывают удочки в реку.

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Желающих порыбачить в сезон нереста хватает. Ища легкую добычу, браконьеры преграждают рыбные пути сетками и ятерами. Однако самая большая беда в местах, к которым рыба идет на нерест. Их рыбоохранники объезжают в первую очередь. А больше всего желающих незаконно наловить рыбы именно ночью.

Инспекторы объясняют, что такая ситуация обычное дело. Даже, когда поймают браконьеров, те просто так не сдаются. И их приходится ловить и в воде, и на суше. Как пример им удалось задержать парня с двумя мешками рыбы, но как она туда попала – он не знает.



Конфискованная рыба

Неповрежденную рыбу из сеток и ятерей выпускают, остальное конфискуют. А всего с начала года изъяли около четырех тонн незаконно выловленной рыбы. Из-за браконьеров на черкасском отрезке Днепра уже значительно уменьшилось количество сомов и судаков. И это беспокоит рыбоохрану.

Видите, в данном транспортном средстве находится сетка размером 55. Есть рыба – лещи, плотва,

– рассказал государственный инспектор Черкасского рыбоохранного патруля Андрей Тичков.

Стоит напомнить, что штраф за нарушение правил рыболовства – до 3,5 тысяч гривен. Дополнительно придется еще и заплатить за каждую рыбину.

Что такое нерестовый запрет?Нерест – это главный и самый важный период у рыбы. С целью охраны, сохранения и создания благоприятных условий для естественного воспроизводства водных биоресурсов с 29 марта 2019 года устанавливается нерестовый весенне-летний запрет.



Продолжительность запрета зависит от водоема. Так, во всех водохранилищах и озерах с заливами, проливами запрет длится по 6 июня (включительно), во всех реках и их корневых водах – до 17 мая, в новосозданных водных объектах, а также в придаточной системе рек и иных водных объектах – до 26 июня.



В этот период запрещается передвижение лодок, промышленное рыболовство, осуществление подводной охоты, проведение дноуглубительных, взрывных и иных видов работ.