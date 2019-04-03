Борьба с фальсификацией лекарств: в Украине введут новые требования к упаковке препаратов

Кабинет министров Украины хочет ввести новые правила, по которым на упаковки лекарств начнут наносить специальные QR-коды. Это поможет не только осуществлять контроль качества, но и бороться с подделками.

С помощью QR-кода можно будет отслеживать конкретные лекарства от начала их производства до реализации, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

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По словам Гройсмана, лекарства в Украине не помогают, потому что они некачественные. Также есть место фальсификации лекарств.

Щодо якості ліків. Іноді вони не допомагають, тому що неякісні або фальсифіковані. Запроваджуємо нову систему вимог до пакування. Буде нанесено спеціальний QR-код, що дасть можливість прослідкувати відповідні ліки від початку виробництва до реалізації. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 3 апреля 2019 г.

Кроме того, недавно на заседании Кабмина премьер-министр Гройсман предложил ввести государственное страхование от онкологических заболеваний после 2020 года.

Напомним, что в Украине вступил в силу электронный рецепт. Следовательно получить бесплатные лекарства по программе "Доступные лекарства" можно с 1 апреля.