Борьба с фальсификацией лекарств: в Украине введут новые требования к упаковке препаратов
Кабинет министров Украины хочет ввести новые правила, по которым на упаковки лекарств начнут наносить специальные QR-коды. Это поможет не только осуществлять контроль качества, но и бороться с подделками.
С помощью QR-кода можно будет отслеживать конкретные лекарства от начала их производства до реализации, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.
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По словам Гройсмана, лекарства в Украине не помогают, потому что они некачественные. Также есть место фальсификации лекарств.
Кроме того, недавно на заседании Кабмина премьер-министр Гройсман предложил ввести государственное страхование от онкологических заболеваний после 2020 года.
Напомним, что в Украине вступил в силу электронный рецепт. Следовательно получить бесплатные лекарства по программе "Доступные лекарства" можно с 1 апреля.