Борьба с игорными заведениями: Гончарук рассказал, эффективна ли "горячая линия"

Охота на нелегальные игорные заведения после соответствующего постановления правительства продолжается. После обращений на специальную "горячую линию" закрыли еще 15 таких заведений.

Нелегальные заведения пытались восстановить свою работу, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в своем телеграмм-канале.

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Их деятельность после звонков на "горячую линию" правоохранители прекратили с 27 декабря 2019 года.

Звонки на правительственную горячую линию по номеру 1545 – бесплатные. Чтобы сообщить о нелегальном игорном заведении, выберите категорию 5,

– отметил он.

Гончарук также ранее сообщил, что по всей территории Украины в течение одного дня публикации соответствующего постановления правительства закрыли более 5300 игорных заведений.

https://t.me/PMHoncharuk/230

Что надо знать о борьбе с нелегальным игорным бизнесом?

Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако операторы лотерей нашли лазейку в законе, которая используется для осуществления этой деятельности.