Борьба с игорными заведениями: Гончарук рассказал, эффективна ли "горячая линия"
Охота на нелегальные игорные заведения после соответствующего постановления правительства продолжается. После обращений на специальную "горячую линию" закрыли еще 15 таких заведений.
Нелегальные заведения пытались восстановить свою работу, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в своем телеграмм-канале.
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Их деятельность после звонков на "горячую линию" правоохранители прекратили с 27 декабря 2019 года.
Звонки на правительственную горячую линию по номеру 1545 – бесплатные. Чтобы сообщить о нелегальном игорном заведении, выберите категорию 5,
– отметил он.
Гончарук также ранее сообщил, что по всей территории Украины в течение одного дня публикации соответствующего постановления правительства закрыли более 5300 игорных заведений.
Что надо знать о борьбе с нелегальным игорным бизнесом?
Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако операторы лотерей нашли лазейку в законе, которая используется для осуществления этой деятельности.
- С самого утра пятницы, 20 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем как раз решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом.
- Накануне Рада попыталась проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предусматривает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных гостиницах. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Однако нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Поэтому документ отправили на доработку.
- По результатам заседания Гончарук заявил, что с ними будет покончено. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов.
- В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведения в шести областях Украины. После этого игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.