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      Борьба с коррупцией и расследование резонансных преступлений: как украинцы оценили власть

      - Читати новину українською

      Лишь каждый четвертый украинец считает, что борьба с коррупцией, которую ведет нынешняя украинская власть, успешна. В то же время успех власти в расследовании резонансных уголовных дел отмечают еще меньше людей – всего 11%.

      Мониторинг оценки деятельности президента, Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов провел Киевский международный институт социологии.

      Интересно: Большинство украинцев хотят, чтобы правительство Гончарука ушло в отставку: опрос

      Как украинцы оценивают борьбу власти с коррупцией:

      • очень успешно – 2%;
      • скорее успешно – 23%;
      • скорее неуспешно – 38%;
      • полностью неуспешно – 32%;
      • в целом успешно – 25%;
      • в общем неуспешно – 70%.

      Стоит отметить, что доверие украинцев к борьбе с коррупцией, которую ведет нынешняя власть, ощутимо ухудшилось за последние три месяца. Еще в начале ноября 2019 года положительно ее оценивали 46% украинцев, а отрицательно – 44%. В течение последних трех месяцев рейтинг постепенно опускался к отрицательному показателю.

      Довольны ли украинцы расследованием резонансных уголовных дел:

      • очень успешно – 1%;
      • скорее успешно – 10%;
      • скорее неуспешно – 36%;
      • полностью неуспешно – 44%;
      • в целом успешно – 11%;
      • в общем неуспешно – 80%.

      Здесь, как и в вопросе борьбы с коррупцией, тоже произошло падение доверия, но не настолько существенно. Впрочем главной причиной этого является то, что и три месяца назад украинцы были настроены по большей части пессимистично. В начале ноября 2019 года расследования преступлений положительно оценивали 18%, а отрицательно – 70%.

      К слову: Как изменилось отношение украинцев к Зеленскому: свежий рейтинг

      Исследование было проведено с 21 по 25 февраля путем телефонного интервью. Всего таких проведено 1 тысячу 500 по репрезентативной выборке для взрослого населения. Погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Социологическое исследование Коррупция
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