Борьба с коррупцией и расследование резонансных преступлений: как украинцы оценили власть

Лишь каждый четвертый украинец считает, что борьба с коррупцией, которую ведет нынешняя украинская власть, успешна. В то же время успех власти в расследовании резонансных уголовных дел отмечают еще меньше людей – всего 11%.

Мониторинг оценки деятельности президента, Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов провел Киевский международный институт социологии.

Интересно: Большинство украинцев хотят, чтобы правительство Гончарука ушло в отставку: опрос

Как украинцы оценивают борьбу власти с коррупцией:

очень успешно – 2%;

скорее успешно – 23%;

скорее неуспешно – 38%;

полностью неуспешно – 32%;

в целом успешно – 25%;

– 25%; в общем неуспешно – 70%.

Стоит отметить, что доверие украинцев к борьбе с коррупцией, которую ведет нынешняя власть, ощутимо ухудшилось за последние три месяца. Еще в начале ноября 2019 года положительно ее оценивали 46% украинцев, а отрицательно – 44%. В течение последних трех месяцев рейтинг постепенно опускался к отрицательному показателю.

Довольны ли украинцы расследованием резонансных уголовных дел:

очень успешно – 1%;

скорее успешно – 10%;

скорее неуспешно – 36%;

полностью неуспешно – 44%;

в целом успешно – 11%;

– 11%; в общем неуспешно – 80%.

Здесь, как и в вопросе борьбы с коррупцией, тоже произошло падение доверия, но не настолько существенно. Впрочем главной причиной этого является то, что и три месяца назад украинцы были настроены по большей части пессимистично. В начале ноября 2019 года расследования преступлений положительно оценивали 18%, а отрицательно – 70%.

К слову: Как изменилось отношение украинцев к Зеленскому: свежий рейтинг

Исследование было проведено с 21 по 25 февраля путем телефонного интервью. Всего таких проведено 1 тысячу 500 по репрезентативной выборке для взрослого населения. Погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3%.