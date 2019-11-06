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      Борьба с коррупцией: как в магазинах будут отслеживать незаконный товар

      51 Читати новину українською
      Борьба с контрабандой
      Борьба с контрабандой / lowcostavia.com.ua/

      Очень часто звучит, что через ФЛП или через рынки реализуется незаконно ввезенный товар. Поэтому в Верховной Раде решили бороться с контрабандным товаром не через таможню, а через магазины.

      Это все комплексный подход. Поскольку любые попытки борьбы с контрабандой упираются или выходят на аргумент: "Как мы можем бороться с контрабандой, когда в Украине существует способ продавать товары любым образом без подтверждающих документов". Об этом в программе "Сложные вопросы" рассказал председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

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      Он пояснил, что идея и концепция, которые заложены в этот закон в части борьбы с контрабандой – это сделать невозможным продажу особо рискованных групп товаров. Такие, как: сложная бытовая техника, лекарственные средства, автозапчасти по перечню Кабмина.

      Тогда мы будем видеть как государство объемы налогооблагаемых операций или простым языком – объемы товаров. Если в Украину было завезено 1000 определенных запчастей, например, амортизаторов к определенной модели автомобиля, а их было продано 4000, тогда уже встает вопрос,
      – сообщил Сергей Верланов.

      "Мы можем это посчитать и соответственно уже потом обратным путем говорить таможне о том, что четко видим, что продаем больше, чем у нас есть на рынке в Украине", – добавил Верланов.

      Законопроект о кассовых аппаратах: что нужно знать

      • Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073, о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшении давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".
      • Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.
      • Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операции на сервер налоговой службы.
      • Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.
      • Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.
      blog_ava
      Динамо (Загреб) – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      6 ноября
      1921
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная таможенная служба Государственная налоговая служба ФОПы
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