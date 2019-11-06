Борьба с коррупцией: как в магазинах будут отслеживать незаконный товар

Очень часто звучит, что через ФЛП или через рынки реализуется незаконно ввезенный товар. Поэтому в Верховной Раде решили бороться с контрабандным товаром не через таможню, а через магазины.

Это все комплексный подход. Поскольку любые попытки борьбы с контрабандой упираются или выходят на аргумент: "Как мы можем бороться с контрабандой, когда в Украине существует способ продавать товары любым образом без подтверждающих документов". Об этом в программе "Сложные вопросы" рассказал председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

Читайте также: Новые правила для ФЛП: эксперт объяснил, как бизнесу минимизировать потери

Он пояснил, что идея и концепция, которые заложены в этот закон в части борьбы с контрабандой – это сделать невозможным продажу особо рискованных групп товаров. Такие, как: сложная бытовая техника, лекарственные средства, автозапчасти по перечню Кабмина.

Тогда мы будем видеть как государство объемы налогооблагаемых операций или простым языком – объемы товаров. Если в Украину было завезено 1000 определенных запчастей, например, амортизаторов к определенной модели автомобиля, а их было продано 4000, тогда уже встает вопрос,

– сообщил Сергей Верланов.

"Мы можем это посчитать и соответственно уже потом обратным путем говорить таможне о том, что четко видим, что продаем больше, чем у нас есть на рынке в Украине", – добавил Верланов.

Законопроект о кассовых аппаратах: что нужно знать