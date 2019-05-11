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      Ольга Черненко

      В "ЛНР" жизнь снова "налаживается"

      344
      Кому снова стало лучше жить в Луганске?
      Кому снова стало лучше жить в Луганске? / Вслух.ру

      В Луганске самое оптимальное сейчас – быть подальше от власти и от высоких должностей.

      В гериатрическом пансионате № 1 города Луганска событие! Постоялец пожаловался в прокуратуру о том, что кормят донельзя плохо. Спросите, что тут странного? А то, что жаловаться сейчас анонимно нельзя – такие обращения не принимают. Постоялец пожаловался открыто, и буквально сразу же весь дом престарелых узнал имя героя. Приехала с проверкой прокуратура, и всем стали давать еду по полной порции, по целой тарелке, по целой (!) сардельке, а не по половине тонкой сосиски, как кормили до этого. До жалобы кормили просто ужасно. Макароны разваривали настолько, чтобы порция казалась большой, а сами макароны больше походили на клейстер. И все понимали, что так быть не должно, но молчали, потому что боялись, что будет еще хуже. И еще никого не лечили, даже не пытались создать видимость того, что жизнь старого человека что-то значит. Вы думаете, это исключительный случай сейчас? Нет, так происходит везде.

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      В роддомах вернулась такса на роды. Самые дорогие роды в перинатальном центре. Они стоят в диапазоне от 10 000 до 20 000 рублей. Точнее, за 10 000 можно родить на квартире, а в перинатальном центре за имя и статус врача и центра с женщины возьмут 20 000 рублей.

      Есть еще фишка: перестали давать гуманитарку детям до трех лет, которую давали ежемесячно. В придачу еще стали писать список лекарств на роды. Но здесь есть нюанс – можно заплатить врачу, и он изыщет за счет российской гуманитарки все необходимое. И это снова знают все, и живут с этим знанием, потому что если что-то и менялось, то очень ненадолго.

      Знакомой делали операцию. Она сама медработник, но после операции она дала врачу конверт – 5 000 рублей. Врач заглянул при ней в конверт и сказал ей завтра принести еще столько же.

      Мир не стал другим. Со студентов стали собирать на подарок кафедре и на банкет. И вернулась такса за написание дипломных и магистерских работ, добавилась лишь еще одна платная услуга – плата за отсутствие на ГОСах и защите собственной дипломной работы. Все потихоньку возвращается на круги своя – продаются сессии, врачи стали брать за лечение больных и роды стали цениться все выше.

      Жизнь, вероятно, налаживается. И параллельно с этим идет борьба с коррупцией, показательные суды, разоблачения, а самая модная статья сейчас – за нецелевое использование денежных средств. И попасть под нее может каждый, кто хоть мало-мальски имел отношение к власти. И после длительных следствий подследственные снова возвращаются работать в свои учебные заведения, снова что-то возглавляют, а, главное, ведут себя так, будто ничего не случилось.

      И многие говорят сейчас о том, что не хотят ничем руководить – слишком уж высоко падать с таких должностей. И сейчас ловят блох не с целью вылечить от воровства, а с целью выполнить план по раскрытию, с целью подняться в должности после очередного громкого дела или освободить дорогу другим. Самое оптимальное сейчас – быть подальше от власти и от высоких должностей. А наряду с этим люди едут отдыхать в Турцию и Египет, Москву и Воронеж, Крым и Сочи. И жизнь, вероятно, и правда, наладилась, раз люди стали летать за рубеж, роды снова в цене, а гуманитарку перестали давать.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Коррупция Публикации Новости Луганска
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