Борьба с последствиями COVID-19: в ЕС создадут фонд поддержки бизнеса на 25 миллиардов евро
В Европейском Союзе решили создать гарантийный фонд для противодействия экономическим последствиям пандемии COVID-19. В фонде будет 25 миллиардов евро, благодаря которым европейские компании получат финансовую поддержку.
О соответствующем решении совета директоров Европейского инвестиционного банка (государственное финансово-кредитное учреждение ЕС) 16 апреля сообщили на официальном сайте ЕИБ.
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Фонд противодействия экономическим последствиям пандемии COVID-19 официально откроют, когда страны – члены ЕС примут на себя соответствующие обязательства. Ведь именно из взносов 27 стран Евросоюза и будет в основном формироваться этот финансовый инструмент.
Деньги нужны для того, чтобы ЕИБ (Европейский инвестиционный банк) смог расширить поддержку европейских компаний, которые нуждаются в помощи из-за пандемии COVID-19.
В общем банк готов помочь бизнесу на 200 миллиардов евро, причем акцент будет делаться на малых и средних предприятиях. Кому именно будут давать деньги – определят ЕИБ совместно с центральными банками стран ЕС.
Европа нуждается в амбициозном общеевропейском ответе на пандемию. Мы действительно можем двигаться очень быстро и гарантировать, чтобы поддержка дошла до экономики там, где она наиболее необходима и срочно необходима,
– сказал президент ЕИБ Вернер Хойер.
По состоянию на 17 апреля, добавим, в мире зафиксировано почти 2,2 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. В Европе больше всего пострадали Испания, Италия, Германия и Франция.
Об ослаблении карантина только начинают говорить, поэтому и бизнес, который сейчас почти не работает, на самом деле нуждается в этой финансовой поддержке.
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