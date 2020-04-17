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      Борьба с последствиями COVID-19: в ЕС создадут фонд поддержки бизнеса на 25 миллиардов евро

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      Европейский союз создает гарантийный фонд для противодействия последствиям COVID-19 / Коллаж 24 канала

      В Европейском Союзе решили создать гарантийный фонд для противодействия экономическим последствиям пандемии COVID-19. В фонде будет 25 миллиардов евро, благодаря которым европейские компании получат финансовую поддержку.

      О соответствующем решении совета директоров Европейского инвестиционного банка (государственное финансово-кредитное учреждение ЕС) 16 апреля сообщили на официальном сайте ЕИБ.

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      Фонд противодействия экономическим последствиям пандемии COVID-19 официально откроют, когда страны – члены ЕС примут на себя соответствующие обязательства. Ведь именно из взносов 27 стран Евросоюза и будет в основном формироваться этот финансовый инструмент. 

      Деньги нужны для того, чтобы ЕИБ (Европейский инвестиционный банк) смог расширить поддержку европейских компаний, которые нуждаются в помощи из-за пандемии COVID-19.

      В общем банк готов помочь бизнесу на 200 миллиардов евро, причем акцент будет делаться на малых и средних предприятиях. Кому именно будут давать деньги – определят ЕИБ совместно с центральными банками стран ЕС.

      Европа нуждается в амбициозном общеевропейском ответе на пандемию. Мы действительно можем двигаться очень быстро и гарантировать, чтобы поддержка дошла до экономики там, где она наиболее необходима и срочно необходима,
      – сказал президент ЕИБ Вернер Хойер.

      По состоянию на 17 апреля, добавим, в мире зафиксировано почти 2,2 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. В Европе больше всего пострадали Испания, Италия, Германия и Франция.

      Об ослаблении карантина только начинают говорить, поэтому и бизнес, который сейчас почти не работает, на самом деле нуждается в этой финансовой поддержке. 

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      О "подушке" бизнесов на карантине / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус COVID-19 Евросоюз Европа Банки
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