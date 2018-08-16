"Мариуполь" проиграл "Бордо" и вылетел из Лиги Европы

В ответном матче во Франции "Мариуполь" против "Бордо был явным аутсайдером. Уступив и в этом матче, украинская команда вылетела из Лиги Европы.

Бордо – Мариуполь 2:1

Голы: Пундже, 54, Санкар, 56 – Фомин, 66

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Еще после первого матча в Одессе, когда "Мариуполь" уступил 1:3, шансы на общий успех украинской команды был мизерный. Так и произошло. Только на этот раз голы в матче были забиты во втором тайме. Первая 45-минутка прошла в довольно равной борьбе. Французская команда берегла силы, несмотря на положительный результат первого матча.

Все в матче было решено за две минуты – между 54-й и 56-й минутами. За это время "Бордо" сумел забить дважды. Сначала мощный и точный удар удался Пундже с линии штрафной площадки после сброса партнера. И после того Санкар, которого оставили без опеки в штрафной площадке, с нескольких метров переправил мяч в ворота Гальчука.

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Все, что смог "Мариуполь" – это гол со штрафной в исполнении Фомина. Нападающий сам заработал фол вблизи штрафной площадки соперника, и сам пробил. Мяч перелетел стенку из игроков и влетел в ворота.

Поражение оставляет "Мариуполь" без еврокубков. Далее в квалификации Лиги Европы проходит "Бордо". Их соперником будет "Гент". Стоит отметить, что за бельгийский клуб выступают сразу два украинца – защитник Пластун и нападающий Яремчук.

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