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Бордо – Мариуполь прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

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Бордо – Мариуполь прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Бордо – Мариуполь прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В матче квалификации Лиги Европы французского "Бордо" против "Мариуполя" шансы украинской команды довольно незначительны.

После поражения в домашнем матче на поле французской команды вероятность победы "Мариуполя" будет иметь несколько сенсационный характер

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В букмекерской конторе William Hill коэффициент на победу "Мариуполя" – 11,00. На то, что победит "Бордо" – 1,25. Ничья в матче – 6,00.

Еще меньше шансов на победу "Мариуполя" дают в PariMatch. Поэтому там довольно большой коэффициент на победу украинского клуба – 17,00. На победу "Бордо" – лишь 1,20. Ничья в матче – 6,10. Стоит добавить, что букмекеры не принимают ставки на проход французской команды в следующий раунд. Зато коэффициент на проход "Мариуполя" – 35,00.

Тоже не принимают ставки на проход в следующий раунд одной из команд и в "Фаворит спорт". Однако там победа "Мариуполя" имеет коэффициент 14,50. Победа "Бордо" – 1,23. Ничья в матче – 5,50.

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На Marathon bet лишь незначительная разница в коэффициенте на победу "Бордо" – 1,23. Зато на победу "Мариуполя" – 15,25. Ничья – 6,55. Однако они выставили коэффициент 45,00 на то, что "Мариуполь" пройдет в следующий раунд. На проход "Бордо" ставки не принимаются.

Напомним, матч "Бордо" против "Мариуполя" состоится в четверг, 16 августа. Начало в 21:45.

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Теги: Футбол Лига Европы Новости спорта ФК Мариуполь
Источник: 24 Канал
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