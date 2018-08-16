Бордо – Мариуполь: видео голов и моментов матча Лиги Европы

Голы в матче французского "Бордо" против "Мариуполя" зрители на трибунах увидели только во втором тайме. Однако два из них влетели в ворота с разницей в две минуты.

Первым забить удалось именно господярям поля. Если в первом тайме они не сумели пробить Гальчука, то во втором тайме невероятный по точности удар получился Пундже. Игрок французбького клуба пробил точно под перекладину, от которой тот опустился за линией ворот.

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Видео гола Пундже в ворота "Мариуполя"

А за две минуты "Бордо" забил второй раз. Автором точного удара стал Санкар. Игрока оставили без опеки в штрафной площадке, и он головой пробил по воротам с линии вратарской площадки.

Гол Санкара в ворота "Мариуполя"

На это все украинская команда ответила голом Фомина со штрафного. Стенка из игроков не помешала украинцу точно пробить по воротам Костыля.

Видео гола Фомина в ворота "Бордо"

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