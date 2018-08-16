00:50
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
29°C 17°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
  • понедельник
    28°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Бордо – Мариуполь: видео голов и моментов матча Лиги Европы

55 Читати новину українською
Бордо – Мариуполь видео голов матча Лиги Европы
Бордо – Мариуполь видео голов матча Лиги Европы

Голы в матче французского "Бордо" против "Мариуполя" зрители на трибунах увидели только во втором тайме. Однако два из них влетели в ворота с разницей в две минуты.

Первым забить удалось именно господярям поля. Если в первом тайме они не сумели пробить Гальчука, то во втором тайме невероятный по точности удар получился Пундже. Игрок французбького клуба пробил точно под перекладину, от которой тот опустился за линией ворот.

Читайте также: "Бордо" продал форварда, который забил "Мариуполю" два гола в Лиге Европы

Видео гола Пундже в ворота "Мариуполя"

А за две минуты "Бордо" забил второй раз. Автором точного удара стал Санкар. Игрока оставили без опеки в штрафной площадке, и он головой пробил по воротам с линии вратарской площадки.

Гол Санкара в ворота "Мариуполя"

На это все украинская команда ответила голом Фомина со штрафного. Стенка из игроков не помешала украинцу точно пробить по воротам Костыля.

Видео гола Фомина в ворота "Бордо"

 

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

 

Теги: Футбол Лига Европы Новости спорта ФК Мариуполь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 16 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
16 августа, 23:00 Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
Іван Яковина
Главные новости 16 августа: суд над Януковичем, важное решение Порошенко, непогода в Киеве
16 августа, 22:34 Главные новости 16 августа: суд над Януковичем, важное решение Порошенко, непогода в Киеве
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
16 августа, 22:00 Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
Олексій Чибісов
5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
16 августа, 21:07 5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Томас Герайнт выиграл второй этап Tour Down Under и возглавил зачет
 23 января 2013 , 13:20
Свитолина будет бороться с Костюк в третьем раунде Australian Open
 17 января , 04:56
"Реал" нашел 60 миллионов евро на нового форварда
 27 августа 2014 , 08:29
Игроки сборной Греции попали в ДТП
 30 марта 2015 , 15:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук