"Бордо" продал форварда, который забил "Мариуполю" два гола в Лиге Европы

Перед ответным матчем между французским "Бордо" и украинским "Мариуполем" в квалификации Лиги Европы французский клуб продал своего форварда Гаэтана Ляборда.

Это именно тот игрок, который дважды забил в ворота "Мариуполя" во время первого матча в Одессе.

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Новым клубом нападающего стал французский "Монпелье". За игрока "Бордо" получил три миллиона евро.

Напомним, матч "Бордо" – "Мариуполь" состоится в четверг, 16 августа. Начало в 21:45. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче. Победитель этой пары сыграет за выход в групповой стадии с победителем пары "Ягеллония" – "Гент". Стоит отметить, что за бельгийский клуб выступают сразу двое украинцев – защитник Пластун и нападающий Яремчук.

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