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      "Боремся за свое будущее": бельгийские школьники вышли на рекордный марш в Брюсселе

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      Ученики надеются превратить митинги на еженедельные.
      Ученики надеются превратить митинги на еженедельные. / nos.nl

      Более 35 тысяч учащихся в бельгийском Брюсселе вышли на улицы города и требуют усиления защиты климата на Земле.

      Дети участвуют в демонстрациях уже третью неделю подряд, однако именно 24 января зафиксировали рекордное количество школьников-протестующих, сообщило местное издание NOS.

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      На марш юные митингующие приносят баннеры с надписями "Школа бастует ради климата", "Пропуск школы? Мы боремся за свое будущее", "Нам нужно проснуться, нам нужно помудреть".

      Протести школярів у Бельгії

      Ученики принимают на акцию протеста баннеры, на которых призывают защитить Землю

      Студенты, обучающие в Бельгии, заявили, что намерены присоединиться к демонстрациям. Однако сделают они это только тогда, когда в их учебных заведениях завершится период экзаменов.

      Учительница из города Гент Йоханна Ванденбуше рассказала, что в школах не знают, как реагировать на такое движение – ведь из-за участия в марше дети пропускают занятия.

      Протести школярів у Бельгії

      К демонстрациям в защиту климата на Земле иногда присоединяются и учителя

      Некоторые педагоги убеждены, что школьников следует наказать за прогулы, другие же считают, что образование должно превратить молодежь на зрелых граждан и поддерживают массовые протесты.

      В декабре 2018 года в Брюсселе провели акцию протеста из-за несогласия с миграционным пактом ООН, она получила название "Марш против Марракеша". А в ноябре 2018-го в бельгийской столице состоялся ряд протестов из-за цены на топливо.

       

      Источник: 24 Канал
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