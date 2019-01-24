"Боремся за свое будущее": бельгийские школьники вышли на рекордный марш в Брюсселе

Более 35 тысяч учащихся в бельгийском Брюсселе вышли на улицы города и требуют усиления защиты климата на Земле.

Дети участвуют в демонстрациях уже третью неделю подряд, однако именно 24 января зафиксировали рекордное количество школьников-протестующих, сообщило местное издание NOS.

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На марш юные митингующие приносят баннеры с надписями "Школа бастует ради климата", "Пропуск школы? Мы боремся за свое будущее", "Нам нужно проснуться, нам нужно помудреть".

Ученики принимают на акцию протеста баннеры, на которых призывают защитить Землю

Студенты, обучающие в Бельгии, заявили, что намерены присоединиться к демонстрациям. Однако сделают они это только тогда, когда в их учебных заведениях завершится период экзаменов.

Учительница из города Гент Йоханна Ванденбуше рассказала, что в школах не знают, как реагировать на такое движение – ведь из-за участия в марше дети пропускают занятия.

К демонстрациям в защиту климата на Земле иногда присоединяются и учителя

Некоторые педагоги убеждены, что школьников следует наказать за прогулы, другие же считают, что образование должно превратить молодежь на зрелых граждан и поддерживают массовые протесты.

В декабре 2018 года в Брюсселе провели акцию протеста из-за несогласия с миграционным пактом ООН, она получила название "Марш против Марракеша". А в ноябре 2018-го в бельгийской столице состоялся ряд протестов из-за цены на топливо.