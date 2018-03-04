Борис Гребенщиков в больнице: появилась информация о его состоянии

Известный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков не имеет проблем с сердцем. В больницу он попал из-за сильной простуды.

Об этом сказано в его официальной странице в Facebook.

"Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию канала "Санкт Петербург" о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это – ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой", – отмечается в сообщении .

Напомним, ранее сообщалось, что Гребенщиков попал в больницу из-за воспаления легких, или из-за проблем с сердцем. При этом местные СМИ сообщали, что ситуация серьезная, потому что у музыканта возникли проблемы с сердцем после проведенного ранее шунтирования.