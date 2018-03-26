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Борис Ложкин привез в Украину инновационный бельгийский театр

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Борис Ложкин привез в Украину инновационный бельгийский театр
Борис Ложкин привез в Украину инновационный бельгийский театр

С 23 по 25 марта в столичном музейном комплексе Мыстецький арсенал проходила презентация творчества бельгийского инновационного театра CREW.

Инициатором приезда коллектива, работающего с виртуальной и смешанной реальностью, стала Ольга Данилюк, куратор Театральной лаборатории Арсенала "Второй этаж", партнерами – Посольство Бельгии в Украине и Благотворительный фонд Бориса Ложкина.

CREW был основан Эриком Йорисом в 1991 году. Команда создает проекты на пересечении науки, искусства, технологий и перфоманса. CREW одними из первых создали виртуальный иммерсивный театр – театр, в котором эффект погружения в спектакль и взаимодействия с ним (иммерс) создается в том числе и благодаря технологии VR. Полностью виртуальную среду для зрителя группа создала еще в 2000 году.

Позже к разработке подключились ученые из ведущих бельгийских вузов – Университета Антверпена и Университета Хасселт. Результатом стала текущая конфигурация C. a.p.e. (Computer Assisted Personal Environment) – комплект оборудования, который позволяет создать взаимодействие зрителя с виртуальным представлением, включая свободное передвижение внутри созданной реальности.

В Киев бельгийцы привезли три спектакля. Посетителям предлагали прогуляться с проводником по Брюсселю, посетить японский город Тахуко сразу после торнадо или окунуться в современную постановку "Гамлета".

"Месяц назад Ольга Данилюк впервые попробовала объяснить мне, что такое театр виртуальной реальности CREW. В теории все ясно: VR-очки, глухие наушники, трекеры, снятая на 360-градусную камеру постановка. На практике оказалось, что я очень недооценила глубину погружения. Это заставляет по-новому оценивать само понятие реальности", – описала процесс погружения пресс-секретарь Бориса Ложкина Мария Попова.

По словам Данилюк, событие вызвало большой ажиотаж. "Было гораздо больше желающих, чем мы могли принять за три дня. Зрители ждут продолжения", – сказала она.

Продолжение вполне возможно. "По словам Эрика, за эти несколько дней к нему с предложениями сотрудничества обратилось уже достаточно много украинских ребят. Кто-то хочет сделать совместный проект, кто-то предлагает площадку для выступления, кто-то – новые технологические решения", – сказала Попова. По ее словам, группа заинтересовалась и готова рассмотреть отдельные предложения.

"За эти три дня мы создали маленькое сообщество. Большая заинтересованность есть со стороны профессиональной общественности, особенно тех, кто занимается новыми технологиями", – подтвердила Данилюк.

Теги: Новости Киева Борис Ложкин
Источник: 24 Канал
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