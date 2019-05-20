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      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Борис Шефир рассказал, кто писал речь Зеленскому и что будет с "95 Кварталом"

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      Инаугурация Владимира Зеленского
      Инаугурация Владимира Зеленского / 24 канал

      Один из основателей "95 Квартала" Борис Шефир в интервью "theБабель" рассказал, кто писал речь президенту Владимиру Зеленскому для инаугурации о политике и о судьбе их бизнеса.

      Кто писал речь Зеленскому

      – Над речью работал коллектив "Зе!Команды". Поскольку, это не речь, где нужны шутки, поэтому юмористам "95 квартала" там делать нечего. Скорее они помогали просто.

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      Кто будет руководить "95 кварталом" и что будет с ним без Зеленского

      –Я остаюсь руководить, а брат Сергей идет в политику. Мы поделились. Нас 4 основателя "95 Квартала", двое идут, а двое – остаются.

      – Один раз уже выступали без Владимира Зеленского. Мы не довольны результатом, не могло там быть все идеально. Представьте, уходит главный актер, главный автор и постановщик. Очевидно, что все началось немного разваливаться, но это был не провал.

      – Мы сделаем хорошее шоу, мы пригласили новых актеров. Придется это все понемногу подтягивать. "Квартал" тоже не сразу сложился.

      шефір зеленський
      Борис Шефир

      О политике

      – Все мои лучшие способности лежат по эту сторону политики, а на той стороне я пока особых способностей не проявил и в принципе не проявлю. Такое очень скучное и рутинное дело. Я это понял за это время(с того времени, когда Зеленский объявил о политических амбициях – 24 канал).

      – Люди, с которыми я встречался, по эту сторону политики мне не очень симпатичны. Я встречался со многими. Стало очень много знакомых, с которыми не очень интересно. Наша сторона интереснее. Все люди более интеллигентны, поэтому от Вовы это большая жертва, он ушел из рая в гадкий ад.

      шефір зеленський
      Сергей Шефир

      - Сделает ли он его лучше? Надеюсь, что сделает, но пока там очень тяжело. Люди очень неискренние, такие что мало понимают юмор, ограниченные.

      О шутках над Владимиром Зеленским

      – Скорее шутили с Владимиром. Над ним пока не удалось, ибо он ничего смешного еще пока не сделал.

      – Вообще, он несмешной, если честно. Он смешной в своих ролях. В жизни он более острый на язык, чем смешной. Мы же над такими не смеемся. Они сами умеют посмеяться над собой.

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      – Мы смеемся над смешными людьми. А смешной это тот, кто не понимает, что он смешной, который обижается, когда над ним шутят. То над Владимиром пока шутить не удается но, если что-то таки вытворит, мы не упустим возможности.

       

      Смотрите видео об инаугурации Владимира Зеленского:

       

      blog_ava
      Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном
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      Теги: Новости Украины Инаугурация Зеленского Слуга народа Квартал 95 Владимир Зеленский
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