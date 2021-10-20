В "Борисполь" прибыли самки пингвинов из Амстердама: фото и видео этих красавиц

В аэропорт "Борисполь" из Амстердама ночью 20 октября прибыли 3 самки пингвинов вида Гумбольдта. После таможенного оформления их направили в Харьковский зоопарк.

До нового дома они добирались из столицы уже не на самолете, а на автомобиле. Кроме фото и видео, также обнародовали их имена – Маргарет, Агата и Шарлотта.

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Маргарет, Агата и Шарлотта в воде / Фото Харьковского зоопарка

Сразу вели себя смело

Хоть птицы прилетели из Амстердама, они являются уроженками немецкого города Бохум, где жили раньше. Когда они оказались в своем новом вольере, начали вести себя очень уверенно: сразу пошли к бассейну, нырнули и начали осваивать водное пространство.

Однако на сушу пингвинихи пока не спешат выходить. Это вполне типично для адаптационного периода. Пингвины могут находиться в воде даже несколько дней. Они там даже дремлют и питаются своей любимой рыбой – салакой.

Пингвины, прибывшие в новый дом: смотрите видео Харьковского зоопарка

Их планируют разводить

Новых обитателей Харьковского зоопарка привезли для сохранения и размножения вида. Это сделали в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Впоследствии к ним планируют подселить еще 10 представителей их вида разного пола. Однако еще не сообщают, когда это произойдет.

Примерно пол года мы работали над получением птиц. Когда их будет больше, мы будем размножать пингвинов и передавать их и другие зоопарки Европы,

– рассказала работница Харьковского зоопарка.

Также в учреждении добавили, что в Украине еще не жили представители этого вида. Поэтому это событие достаточно важно и несет незаурядную образовательную функцию.

Двое из прибывших самок пингвинов / Фото Харьковского зоопарка

В каких условиях они будут жить

Вольеры для содержания пингвинов в Харькове строили по проекту, которых согласовывали Европейской ассоциации зоопарков. Там учли все потребности комфортного пребывания животных и работы персонала.

Для пингвинов там выделили открытый вольер с площадью более 600 квадратных метров. Он кроме этого, оттуда есть вход во внутренний вольер – 100 метров квадратных.

В обоих вольерах сделали просторные глубокие бассейны, искусственные скалы с гнездами, а также автоматические поилки. Сейчас они лишь обживают внутренний вольер. Там постоянно поддерживают температуру воздуха на отметке 16-18 градусов, а также необходимый уровень солености воды.



Один из вольеров, где будут жить пингвины / Фото Харьковского зоопарка