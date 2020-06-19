На Киевщине в Борисполе произошел взрыв во дворе частного дома. Из-за инцидента один из мужчин погиб на месте, а другой получил травмы.

Двое приятелей-работников 18 июня навеселе играли боеприпасом, который один из них нашел, сообщила пресс-служба полиции. Внезапно граната взорвалась в воздухе.

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Как произошел инцидент

Инцидент произошел около 2:30 ночи на улице Демьяна Кошмана. В доме проживали двое рабочих из Закарпатской и Черниговской областей.

Мужчины выпили, а потом начали играться гранатой, которую нашли неподалеку. Внезапно граната взорвалась в воздухе. Женщина, которая находилась в доме, вызвала правоохранителей и скорую медицинскую помощь.

Что случилось с мужчинами

32-летний мужчина из Закарпатской области погиб на месте, а его 36-летний товарищ с Черниговщины с многочисленными осколочными ранениями находится в больнице.

Где мужчины нашли гранату

Полиция выясняет происхождение боеприпаса. В то же время следователи уже открыли два уголовных производства за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и за умышленное убийство, с дополнительной пометкой – несчастный случай.

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