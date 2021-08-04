Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех. Он это сделал на брифинге, который провели 4 августа.
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Как на него вышли
По словам правоохранителя, злоумышленники перед преступлением приобрели автомобиль Mercedes с болгарскими номерами. После расстрела автомобиль оставили на улице Филатова. Там полиция нашла оружие, которым ранили азербайджанца.
В пистолете-пулемете MP5 были стерты серийные номера. Вероятно, это оружие купили специально для одного преступления. Однако это не единственное, что указывает на хорошую подготовку этой "операции".
У Эльмураза Мамедова был сообщник, которого сегодня задержали в аэропорту "Борисполь" – он пытался покинуть Украину. Этот человек оплачивал съемную квартиру рядом с домом жертвы, в которой несколько дней жил убийца,
– рассказал Олег Бех.
Коротко об этом убийстве
- Инцидент произошел во дворе на улице Малиновского.
- Неизвестный подбежал и расстрелял потерпевшего из пистолета-пулемета.
- Злоумышленник "засветился" на камерах видеонаблюдения.
- Оказалось, что он уроженец Грузии Эльмураз Мамедов.
- Раненый получил огнестрельные ранения и попал в больницу.
- Однако его не смогли спасти.
- В сети сообщили, что мужчину убили из-за конфликта с криминальным авторитетом.
- Сейчас эту информацию правоохранители не комментируют.