Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех. Он это сделал на брифинге, который провели 4 августа.

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Как на него вышли

По словам правоохранителя, злоумышленники перед преступлением приобрели автомобиль Mercedes с болгарскими номерами. После расстрела автомобиль оставили на улице Филатова. Там полиция нашла оружие, которым ранили азербайджанца.

В пистолете-пулемете MP5 были стерты серийные номера. Вероятно, это оружие купили специально для одного преступления. Однако это не единственное, что указывает на хорошую подготовку этой "операции".

У Эльмураза Мамедова был сообщник, которого сегодня задержали в аэропорту "Борисполь" – он пытался покинуть Украину. Этот человек оплачивал съемную квартиру рядом с домом жертвы, в которой несколько дней жил убийца,

– рассказал Олег Бех.

Коротко об этом убийстве