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Бьорндален и Домрачева поразили невероятным танцем: видео

29 Читати новину українською
Бьорндален и Домрачева станцевали зажигательный танец
Бьорндален и Домрачева станцевали зажигательный танец / Фото из открытых источников

В Осло состоялся торжественный вечер по случаю завершения спортивной карьеры короля биатлона Уле Эйнара Бьорндалена.

Самый титулованный биатлонист в истории этого вида спорта, Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры в начале апреля.

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Зимние Олимпийские Игры 2018 обошлись без Бьорндалена.

16 июня в столице Норвегии король биатлона устроил торжественный прием по случаю завершения своей спортивной карьеры.

Чтобы развлечь гостей, среди которых было немало бывших и действующих биатлонистов, Бьорндален с женой – белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой – устроили им сюрприз.

Бйорндален Домрачева
Торжественный вечер по случаю завершения спортивной карьеры Бйорндаленом

Спортсмены удивили зажигательным танцем.

 

Теги: LifeStyle Новости спорта Новости Беларуси Норвегия Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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