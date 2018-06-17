Бьорндален и Домрачева поразили невероятным танцем: видео
В Осло состоялся торжественный вечер по случаю завершения спортивной карьеры короля биатлона Уле Эйнара Бьорндалена.
Самый титулованный биатлонист в истории этого вида спорта, Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры в начале апреля.
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Зимние Олимпийские Игры 2018 обошлись без Бьорндалена.
16 июня в столице Норвегии король биатлона устроил торжественный прием по случаю завершения своей спортивной карьеры.
Чтобы развлечь гостей, среди которых было немало бывших и действующих биатлонистов, Бьорндален с женой – белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой – устроили им сюрприз.
Торжественный вечер по случаю завершения спортивной карьеры Бйорндаленом
Спортсмены удивили зажигательным танцем.