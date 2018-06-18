Бьорндален отпраздновал окончание карьеры шумной вечеринкой: появились фото и видео

Живая легенда биатлона норвежец Уле Эйнар Бьорндален устроил прощальную вечеринку по случаю окончания своей феноменальной карьеры.

Торжества состоялись 16 июня недалеко от Осло.

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На праздничную вечеринку "король биатлона" пригласил более 200 гостей, среди которых было немало бывших и нынешних спортсменов.

Я имел возможность сказать "Прощай" и "Спасибо" всем людям, которые были близки ко мне и моей карьеры. Это был замечательный вечер. Благодарен всем,

– написал Бьорндален в своем Facebook, опубликовав несколько фото с торжественного вечера.

Ранее в сети появилось видео, как Уле Эйнар Бьорндален вместе со своей женой белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой танцуют зажигательный танец.

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3 апреля 8-кратный олимпийский чемпион, самый титулованный биатлонист в истории этого вида спорта, норвежец Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры, которая продолжалась более 25 лет.