Боротьба за фінансові потоки в "ЛНР" не припиняється

У самопроголошеній "ЛНР" набирає нових обертів протистояння між співробітниками так званого "МВС ЛНР" і "МДБ ЛНР".

За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник, має наміри взяти під контроль фінансові потоки, які контролює донецький клан. Донецька команда в Луганську представлена в особі "міністра МВС ЛНР" Корнета.

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1 серпня співробітниками так званої "фінансової поліції держкомітету податків і зборів "ЛНР", структури, яка підпорядкована Пасічнику, було вилучено 77 450 пачок сигарет марки "Marlboro" виробництва донецької фабрики "Хамадей". Цигарки не обклеєні марками акцизного податку самопроголошеної "ЛНР" та автомобілі марки Fiat і Газель.

Варто зазначити, що 29 квітня 2019 року співробітниками так званого "МДБ ЛНР", проведено операцію щодо ліквідації стійкого каналу постачання сигарет з території самопроголошеної "ДНР" для подальшої контрабанди в Російську Федерацію, а також часткової реалізації тютюнової продукції на внутрішньому ринку на території самопроголошеної "ЛНР". Загальна сума вилучених сигарет "Marlboro" виробництва донецької фабрики "Хамадей" склала 40 млн рублів.

29 грудня 2018 року на окупованій території Луганської області в м. Сорокине (у 1938 – 2016 роках – Краснодон) співробітниками так званого "держкомітету податків і зборів ЛНР" та "МДБ ЛНР" було вилучено два авто і тютюнові вироби на суму близько 870 тис. рублів.

У свою чергу, 20 лютого 2018 року співробітниками "МВС ЛНР" у м. Сорокине (Краснодон) було виявлено 24 ящики (1200 пачок) сигарет "Marlboro", які перевозилися без відповідних документів. Показовий характер проведення операції співробітниками "МВС ЛНР" і дата оприлюднення інформації на офіційному сайті "міністерства", а саме: 22 лютого, під час візиту Пасічника в Донецьк.

Крім того, 5, 7 та 12 січня 2017 року у тому ж таки м. Сорокине (Краснодон) співробітниками "МВС ЛНР" було вилучено близько 40 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів. Тоді підлеглі Корнета стали на заваді планам Пасічника реалізувати вилучену тютюнову продукцію виробництва донецької фабрики "Хамадей" на території РФ.

Можемо констатувати, що йдеться про бажання кожної зі сторін конфлікту встановити монопольний контроль за контрабандними потоками контрафактних тютюнових виробів, як на територію України, так і на територію РФ.

Наведені факти наочно свідчать, що між силовими структурами самопроголошеної "республіки" йде економічна війна за фінансові потоки. Протистояння лише загострюватиметься.

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