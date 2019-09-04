Боротьба за Літній театр в Одесі: суд виніс скандальне рішення у справі

Ще навесні ми розповідали про нове загострення конфлікту навколо території Літнього театру у самісінькому центрі Одеси. Одеські активісти виступали проти забудови у Міському саду, і здавалося, досягли перемоги. Але їх продовжують поступово і нахабно шити у дурні.

Раніше фірма "Солінг", яка мала плани звести там багатоповерховий торговий центр, заявила, що від цієї ідеї відмовляється і зробить для одеситів комфортну зону відпочинку. Але багато хто розумів – це банальне замилювання очей. Тож одеські активісти тримали руку на пульсі.

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Навесні одесити зібралися через соцмережі та провели масштабний суботник на цій території, прибрали її від уламків старих будівель, аби люди могли тат гуляти. Але за таку ініціативу вони отримали судові позови на мільйон від фірми "Солінг". Це фірма забудовника, якій оці всі активісти як кістка у горлі.

► Що відомо про літній театр?

Для одеситів – це одне улюблених місць для прогулянок. Територія у 40 соток зі сценою та допоміжними будівлями. Колись давно ще за радянських часів там справді проводились концерти, але у 90-х та початку 2000 він взагалі був закритою територією. Але ж це такий ласий шмат землі у самому центрі Одеси.



Літній театр в Одесі

На оті будівлі швидко знайшовся господар. Їх викупило у міста підприємство "Солінг", та вони стали приватною власністю. Але от земля лишалася у комунальній власності. Але хіба то перепона?

Одеська влада віддала всю територію під театром новим власникам в оренду на 49 років. До речі, "Солінг" пов'язують в Одесі із відомим тамтешнім крутієм Галантерником. Усі ці оборудки не виносилися на загал і про продаж Літнього стало відомо аж у 2017 році, коли там з'явилися будівельники.

► Чи дали результат акції протесту?

Тоді, побачивши це, активісти та громада вийшли на протест. Біля літнього театру відбулися жорстокі сутички. Ворота до літнього театру знесли й з того часу його територія стала відкритою для усіх.



Сутички біля Літнього театру в Одесі у 2017 році

Тоді "Солінгівцям" довелося відступити й вони виступили з альтернативною пропозицією – від проєкту 8-поверхового ТРЦ відмовляються, а візьмуться реконструювати старі будівлі та оновлять літній театр, перетворивши цю територію на зону відпочинку.

Але такі обіцянки-цяцянки були більше схожими на відомий діалог Лисиці та Колобка з відомої казочки. Варто було трохи приспати увагу та з'їсти Колобка, коли він не відчуватиме небезпеки. Саме так вийшло і з територією Літнього театру. Уявна турбота про одеситів виявилася лише прикриттям для досягнення поставленої мети.

Поки громаді замилювали очі казочками про зону відпочинку, "Солінг" цілеспрямовано залякував активістів, подаючи на них судові позови щодо нібито нанесення ними матеріальних збитків. Малося на увазі, що, коли активісти провели суботник на території Літнього і вивезли звідти трухляві балки, що лишилися від старих будівель, які викуповував "Солінг", вони нанесли матеріальну шкоду. І якості забезпечення позову на майно одного з активістів Юрія Дем'яненка Суворовський суд Одеси наклав арешт.

► Яке рішення виніс суд?

А тим часом до іншого суду – Одеського окружного – "Солінг" подав позов, аби визнати територію Літнього театру окремою від усього міського саду. Довести це у суді було стратегічним кроком, аби далі у боротьбі за право там будувати мати аргумент. Мовляв, дивіться, ця територія до зони відпочинку стосунку не має, це навіть суд підтвердив. І він насправді днями це підтвердив. Самого рішення у реєстрі ще немає.



Протести у Літньому театрі

Шокуючу новину повідомила депутатка Одеської міської Ради Олена Квасницька. Вона відвідувала засідання і, за її словами, суд не взяв до уваги аргументи представників управління культурної спадщини та активістів, які опонували "Солінгу".

І ще – важливий момент, на який звернула увагу Квасницька. Розгляд позову "Солінга" відбувся лише з четвертої спроби. За дивним збігом обставин справу кілька разів переносили через те, що позивачі "забували" сплатити судовий збір. І от нарешті сплатили, коли вона за автоматичним розподілом не потрапила до судді Єфименка, який врешті вимоги їхні й задовольнив.

Звісно, далі активісти боротимуться за збереження Літнього в апеляції, але сам прецедент дуже небезпечний і вказує на поступове та планомірне крокування "Солінгу" до своєї мети – збудувати отой злощасний ТРЦ.

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