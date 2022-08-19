Тревога начинается с мыслей, касающихся как прошлого, так и будущего человека. Об этом 24 каналу рассказала семейный психолог Наталья Гаевская.

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Когда мыслями "сносит"

Специалист советует во время тревог обязательно пытаться избавиться от соответствующих мнений и вернуть осознанное понимание действительности.

Нужно быть "здесь и сейчас". Как только вы чувствуете, что вас начинает такими мыслями "сносить" – обязательно "заземляемся", то есть возвращаемся в тот момент, где вы есть – здесь и сейчас,

– объяснила экспертка.

По ее словам, тревожные мысли – это ничто иное, как тревогами человека могут быть:

моменты, происходившие в прошлом;

реальные моменты, которые могут быть в будущем;

моменты в будущем, которые не обязательно случатся.

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Что означает "здесь и сейчас"

Психологиня считает, что, чтобы вернуться к кондиции, необходимо использовать обычное "заземление" .

Это то, когда нужно увидеть пять предметов вокруг себя и назвать их. Я вижу, что стена желтая, я вижу, что что-то в окне и т.д.

– рассказала Гаевская.

По ее словам, пять предметов, которые вы видите – нужно проговорить: либо вслух, либо внутри себя.

Следующим шагом есть пять звуков, которые я слышу – их тоже нужно проговорить. А завершающими в "заземлении" будут пять тактильных ощущений – что человек испытывает. К примеру, насколько кресло мягкое или твердое.

"Никогда не пренебрегайте всем этим. Это поможет сбросить туман вашей тревоги с себя. Это "первая помощь", – убеждает специалист.

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Тревога – одежда

Другой методикой экспертки является олицетворение тревоги через одежду.

"Представьте, что ваши тревоги – это такая одежда, которая есть на вас. Представьте, что вы стоите на земле и через ноги эта одежда словно стекает с вас и идет глубоко-глубоко в землю, а поверх вас появляется какая-то совсем другая". одежда и желательно, чтобы она была светлее оттенков", – пояснила Гаевская.

По ее словам, это та визуализация, которой люди очень часто пренебрегают. Она убеждена, что это очень действенное средство в таких ситуациях.

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