Тревога начинается с мыслей, касающихся как прошлого, так и будущего человека. Об этом 24 каналу рассказала семейный психолог Наталья Гаевская.
Как пережить разлуку во время войны: важные советы психолога
Когда мыслями "сносит"
Специалист советует во время тревог обязательно пытаться избавиться от соответствующих мнений и вернуть осознанное понимание действительности.
Нужно быть "здесь и сейчас". Как только вы чувствуете, что вас начинает такими мыслями "сносить" – обязательно "заземляемся", то есть возвращаемся в тот момент, где вы есть – здесь и сейчас,
– объяснила экспертка.
По ее словам, тревожные мысли – это ничто иное, как тревогами человека могут быть:
- моменты, происходившие в прошлом;
- реальные моменты, которые могут быть в будущем;
- моменты в будущем, которые не обязательно случатся.
Читайте также: Почему люди женятся во время войны: неожиданное объяснение психологини
Что означает "здесь и сейчас"
Психологиня считает, что, чтобы вернуться к кондиции, необходимо использовать обычное "заземление" .
Это то, когда нужно увидеть пять предметов вокруг себя и назвать их. Я вижу, что стена желтая, я вижу, что что-то в окне и т.д.
– рассказала Гаевская.
По ее словам, пять предметов, которые вы видите – нужно проговорить: либо вслух, либо внутри себя.
Следующим шагом есть пять звуков, которые я слышу – их тоже нужно проговорить. А завершающими в "заземлении" будут пять тактильных ощущений – что человек испытывает. К примеру, насколько кресло мягкое или твердое.
"Никогда не пренебрегайте всем этим. Это поможет сбросить туман вашей тревоги с себя. Это "первая помощь", – убеждает специалист.
Советуем Чувствую, что он жив – невеста защитника "Азовстали", который был в плену в Еленовке
Тревога – одежда
Другой методикой экспертки является олицетворение тревоги через одежду.
"Представьте, что ваши тревоги – это такая одежда, которая есть на вас. Представьте, что вы стоите на земле и через ноги эта одежда словно стекает с вас и идет глубоко-глубоко в землю, а поверх вас появляется какая-то совсем другая". одежда и желательно, чтобы она была светлее оттенков", – пояснила Гаевская.
По ее словам, это та визуализация, которой люди очень часто пренебрегают. Она убеждена, что это очень действенное средство в таких ситуациях.
Обратите внимание – почему украинцы больше женятся: смотрите видео