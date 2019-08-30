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      "Бороться против Украины и украинцев": одиозный Илья Кива рассказал, почему пришел в политику

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      Илья Кива
      Илья Кива / 24 канал

      Нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и бывший глава "Социалистической партии Украины" Илья Кива открыто заявил, что собирается бороться против Украины и украинского народа.

      Такое заявление он сделал перед началом работы Верховной Рады, 28 августа, в эфире телеканала ZIK.

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      Мы будем бороться за вас, мы будем отстаивать интересы. Для этого мы пришли в политику, для этого мы получили ваше доверие. Ваше доверие для борьбы против Украины и против украинского народа,
      – заявил Кива.

      Внимание! В реакциях пользователей соцсетей присутствует ненормативная лексика (18+)

      кива
      Реакция украинцев на высказывания Кивы

      Что известно об Илье Киве?

      Был кандидатом в президенты на выборах 2019 года.

      Был командиром батальона патрульной службы полиции особого назначения "Полтавщина", которым командовал в зоне АТО. В 2014 году – заместителем начальника Управления МВД в Донецкой области; заместителем начальника Управления МВД в Херсонской области.

      Возглавлял "Международный благотворительный фонд Освобождение", занимающийся реабилитацией детей, попавших в воспитательные колонии. Был председателем Всеукраинской федерации дворового футбола и Всеукраинской федерации домино.

      Некоторое время Кива руководил полтавским центром "Правого сектора" и был региональным политическим руководителем "Правого сектора" на востоке Украины (Полтавская, Харьковская, Донецкая, и Луганская области).

      В 2015 году Кива стал председателем Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Однако он отказался проходить переаттестацию в новую полицию, а также психологическую экспертизу. Объяснил это тем, что видел заговор против него среди членов аттестационной комиссии. Поэтому Киву уволили с занимаемой им должности.

      Кива уже баллотировался в Верховную Раду Украины, однако не прошел в парламент. В 2017 году политик объявил, что возглавил "Социалистическую партию" Украина. В начале июня Илья Кива сложил полномочия лидера партии и присоединился к партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

      Кроме работы в правоохранительных органах и политической деятельности, Кива сыграл роль "батьки Махно" в фильме "Посттравматическая рапсодия".

      Скандалы, в которые попадал Кива

      Во время работы заместителем начальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области, в 2013 году был осужден за получение взятки. Киве присудили 10 тысяч гривен штрафа. В следующем году по новому приговору суда ему увеличили штраф, но освободили от наказания на основании Закона "Об амнистии в 2014 году".

      В 2016 году военные обвинили Киву в причастности к контрабанде с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

      В 2018 году Кива в присутствии правоохранителей угрожал расправой общественному активисту Сергею Стерненко. Кроме того, политик обвинил погибшую после нападения с кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк в хищениях из городского бюджета.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Оппозиционная платформа – За жизнь Социалистическая партия Илья Кива
      Источник: 24 канал
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