20:17
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Борщ, вареники и "Арсенальная": что "Ливерпуль" советует своим фанам увидеть в Киеве

34 Читати новину українською
Финал Лиги Чемпионов состоится 26 мая в Киеве
Финал Лиги Чемпионов состоится 26 мая в Киеве / Twitter

26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".

В Киев уже начали прибывать первые болельщики. Фанаты английского "Ливерпуля" выложили в сеть видео с самолета, где они поют гимн футбольной команды.

Читайте также: Реал – Ливерпуль: где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов

Между тем "Ливерпуль" снял для своих болельщиков гид по Киеву с практическими советами.

Так фанам "мерсисайдцев" советуют, как лучше добраться до НСК "Олимпийский" в день матча или по какому курсу менять фунты.

Из местной пищи советуют попробовать борщ, вареники, котлету по-киевски, деруны и многие виды местного пива.

Среди интересных мест Киева, которые стоит посетить фанам "Ливерпуля" советуют: стадион имени Лобановского, Родину-мать, парк Шевченко и станцию ​​метро "Арсенальная", которая является самой глубокой в ​​мире.

 

 

Теги: Новости Украины Реал – Ливерпуль Новости спорта Лига чемпионов Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук