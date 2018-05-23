Борщ, вареники и "Арсенальная": что "Ливерпуль" советует своим фанам увидеть в Киеве

26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".

В Киев уже начали прибывать первые болельщики. Фанаты английского "Ливерпуля" выложили в сеть видео с самолета, где они поют гимн футбольной команды.

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Между тем "Ливерпуль" снял для своих болельщиков гид по Киеву с практическими советами.

Так фанам "мерсисайдцев" советуют, как лучше добраться до НСК "Олимпийский" в день матча или по какому курсу менять фунты.

Из местной пищи советуют попробовать борщ, вареники, котлету по-киевски, деруны и многие виды местного пива.

Среди интересных мест Киева, которые стоит посетить фанам "Ливерпуля" советуют: стадион имени Лобановского, Родину-мать, парк Шевченко и станцию ​​метро "Арсенальная", которая является самой глубокой в ​​мире.