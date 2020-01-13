Борт Минобороны вернется из Тегерана только вместе с телами погибших украинцев, – СНБО

Борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана только по совершению всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе.

При необходимости будут направляться дополнительные силы. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он отметил, что все необходимые для продолжения специалисты будут работать до конца.

Вчера Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилов рассказал, что тела погибших украинских граждан должны вернуть домой ориентировочно в конце января. Кроме того, 11 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской республики Иран Хасаном Рухани, во время которого они обсудили необходимость скорейшего возвращения тел погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев. Так, Зеленский подчеркнул, что тела украинцев должны вернуть на следующей неделе. Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране: главные факты Украинский самолет МАУ разбился близ Тегерана 8 декабря вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев.

Погибли все 176 человек , находившихся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.

, находившихся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки. Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета.

Позже разведки и политики США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ . Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.

Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации. Из-за попытки власти Ирана скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ в Тегеране вспыхнули массовые протесты . Произошли столкновения.

. Произошли столкновения. Украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе.



Имена погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев / Фото 24 канала