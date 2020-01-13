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      Борт Минобороны вернется из Тегерана только вместе с телами погибших украинцев, – СНБО

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      Украинские эксперты в Иране / Юлия Мендель / Facebook

      Борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана только по совершению всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе.

      При необходимости будут направляться дополнительные силы. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

      К теме: Эксперты ищут мобильные телефоны пассажиров сбитого в Иране МАУ: детали

      Он отметил, что все необходимые для продолжения специалисты будут работать до конца.

       

      Вчера Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилов рассказал, что тела погибших украинских граждан должны вернуть домой ориентировочно в конце января.

      Кроме того, 11 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской республики Иран Хасаном Рухани, во время которого они обсудили необходимость скорейшего возвращения тел погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев. Так, Зеленский подчеркнул, что тела украинцев должны вернуть на следующей неделе.

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране: главные факты


      Имена погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев / Фото 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Иран авиация Алексей Данилов СНБО Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Новости Украины Новости политики
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