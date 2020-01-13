Борт Минобороны вернется из Тегерана только вместе с телами погибших украинцев, – СНБО
Борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана только по совершению всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе.
При необходимости будут направляться дополнительные силы. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Он отметил, что все необходимые для продолжения специалисты будут работать до конца.
Имена погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев / Фото 24 канала
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