Матч Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и мадридским "Атлетико" можно будет посмотреть и в Украине.

Ни один украинский телеканал не покажет полностью матч "Боруссия" – "Атлетико" в прямом эфире. На канале "Футбол 2" будет транслироваться программа "Лига Чемпионов. ONLINE", где можно будет посмотреть важные моменты встречи (как и остальных пяти матчей вечера).

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Полноценно посмотреть матч можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный – 39 гривен за 24 часа, или месячный абонемент от 69 гривен. Кроме того, для просмотра видео следует зарегистрироваться.

Текстовую онлайн трансляцию проведет сайт "Футбол 24". Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала.

Напомним, матч "Боруссия" – "Атлетико" состоится в среду, 24 октября. Начало матча в 22:00.