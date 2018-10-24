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      Боруссия – Атлетико: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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      Боруссия – Атлетико прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
      Боруссия – Атлетико прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов / twitter Borussia

      Третий тур Лиги чемпионов подарит немало интересных противостояний. Одно из них – матч между дортмундской "Боруссией" и мадридским "Атлетико". Букмекеры дали свой прогноз на этот матч, оценив шансы каждой из команд.

      Несмотря на то, что именно "Боруссия" очень мощно стартовала в чемпионате Германии (в восьми матчах шесть побед и ни одного поражения, а также 27 забитых мячей), шансы обеих команд довольно равные. Так, William Hill на победу "Боруссии" принимает с коэффициентом 2,55, в то время как на "Атлетико" – 2,90. Ничья в матче – 3,20.

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      В PariMatch на победу "Боруссии" стоит коэффициент 2,65. Это самый высокий показатель из всех. Насчет победы гостей, то такая вероятность оценена в 2,95. На ничью принимают с коэффициентом 3,15.

      Самый высокий коэффициент на победу "Атлетико" – у Marathon bet. Их эксперты на испанскую команду выставили коэффициент 3,02. Победа "Боруссии" – 2,63. Ничья в итоговом результате – 3,18.

      "Фаворит спорт" оценил победу "Боруссии" в 2,58. На победу "Атлетико" принимают с показателем 2,96. Ничья – 3,20.

      Напомним, матч "Боруссия" – "Атлетико" состоится в среду, 24 октября. Начало матча в 22:00.

      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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