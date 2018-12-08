"Боруссия" Д одолела "Шальке" в рурском дерби

В рурском дерби дортмундская "Боруссия" сумела взять верх над "Шальке" и закрепилась на первой строчке турнирной таблицы, существенно оторвавшись от "Баварии".

Евгений Коноплянка вышел на замену на 76 минуте при счете 1:2 и не смог помочь своей команде избежать поражения. Читайте также: "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в чемпионате Англии Открыли счет дортмундцы после стандарта, отличился Делейни. "Шальке" благодаря видеоповтору получил право на пенальти и счет сравнял. Впрочем, на 74 минуте Санчо таки провел победный для "Боруссии" гол.