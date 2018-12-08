"Боруссия" Д одолела "Шальке" в рурском дерби
В рурском дерби дортмундская "Боруссия" сумела взять верх над "Шальке" и закрепилась на первой строчке турнирной таблицы, существенно оторвавшись от "Баварии".
Евгений Коноплянка вышел на замену на 76 минуте при счете 1:2 и не смог помочь своей команде избежать поражения.
Читайте также: "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в чемпионате Англии
Открыли счет дортмундцы после стандарта, отличился Делейни.
"Шальке" благодаря видеоповтору получил право на пенальти и счет сравнял.
Впрочем, на 74 минуте Санчо таки провел победный для "Боруссии" гол.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии