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      "Боруссия" Д одолела "Шальке" в рурском дерби

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      В рурском дерби дортмундская "Боруссия" сумела взять верх над "Шальке" и закрепилась на первой строчке турнирной таблицы, существенно оторвавшись от "Баварии".

      Евгений Коноплянка вышел на замену на 76 минуте при счете 1:2 и не смог помочь своей команде избежать поражения.

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      Открыли счет дортмундцы после стандарта, отличился Делейни.

      "Шальке" благодаря видеоповтору получил право на пенальти и счет сравнял.

      Впрочем, на 74 минуте Санчо таки провел победный для "Боруссии" гол.

      Теги: Евгений Коноплянка Футбол Спорт
      Источник: 24 канал
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