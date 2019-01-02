"Боруссия" Д продала своего 20-летнего таланта в "Челси"

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" американец Кристиан Пулишич подписал контракт с лондонским "Челси".

Как сообщает официальный сайт дортмундской "Боруссии", футболист переберется на туманный Альбион летом.

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До конца сезона американец еще будет защищать цвета немецкого клуба на правах аренды. Руководство "Челси" заплатило за 20-летнего хавбека 64 млн евро.

@cpulisic_10 wechselt im Sommer zum @ChelseaFC!



Der BVB hat sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Christian #Pulisic mit sofortiger Wirkung geeinigt, Chelsea wiederum leiht den 20-Jährigen bis zum Saisonende an den BVB aus.



Alle Infos https://t.co/HmGsGzfp7D pic.twitter.com/I6dM1NtiuA — Borussia Dortmund (@BVB) 2 січня 2019 р.

"Кристиан всегда мечтал сыграть в Премьер-лиге. Это, безусловно, связано с его американскими корнями, и мы не смогли продлить с ним контракт", – говорит спортивный директор "Боруссии" Д Михаэль Цорк.

В текущем сезоне чемпионата Бундеслиги Пулишич провел 11 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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