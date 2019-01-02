"Боруссия" Д продала своего 20-летнего таланта в "Челси"
Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" американец Кристиан Пулишич подписал контракт с лондонским "Челси".
Как сообщает официальный сайт дортмундской "Боруссии", футболист переберется на туманный Альбион летом.
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До конца сезона американец еще будет защищать цвета немецкого клуба на правах аренды. Руководство "Челси" заплатило за 20-летнего хавбека 64 млн евро.
"Кристиан всегда мечтал сыграть в Премьер-лиге. Это, безусловно, связано с его американскими корнями, и мы не смогли продлить с ним контракт", – говорит спортивный директор "Боруссии" Д Михаэль Цорк.
В текущем сезоне чемпионата Бундеслиги Пулишич провел 11 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.
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