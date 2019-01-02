13:29
2 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря 2018
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      "Боруссия" Д продала своего 20-летнего таланта в "Челси"

      9 Читати новину українською
      Пулишич перешел в Челси
      Пулишич перешел в Челси / twitter.com/cpulisic_10

      Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" американец Кристиан Пулишич подписал контракт с лондонским "Челси".

      Как сообщает официальный сайт дортмундской "Боруссии", футболист переберется на туманный Альбион летом.

      Читайте также: Клуб Романа Безуса решил продать украинца пока тот в форме

      До конца сезона американец еще будет защищать цвета немецкого клуба на правах аренды. Руководство "Челси" заплатило за 20-летнего хавбека 64 млн евро.

       

       

      "Кристиан всегда мечтал сыграть в Премьер-лиге. Это, безусловно, связано с его американскими корнями, и мы не смогли продлить с ним контракт", – говорит спортивный директор "Боруссии" Д Михаэль Цорк.

      В текущем сезоне чемпионата Бундеслиги Пулишич провел 11 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Трансферы Спорт ФК Боруссия Д Челси
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Ришар Гаске и Симона Халепье завоевали по титулу на Кубке Кремля
       21 октября 2013 , 09:53 1
      "Ливерпуль" поиздевался над "Арсеналом" благодаря хет-трику Фирмино
       29 декабря 2018 , 21:54
      Определился первый кандидат на пост президента ФФУ
       22 декабря 2014 , 13:58
      Как Коноплянка двумя ассистами прервал беспроигрышную серию "Реала" (ВИДЕО)
       9 ноября 2015 , 00:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук