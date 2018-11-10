"Боруссия" одержала феерическую победу над "Баварией"

В центральном матче 11-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия вырвали победу у главного конкурента, дважды уступая по ходу игры.

Боруссия Д – Бавария 3:2

Голы: Ройс, 49 (пен), 67, Алькасер, 73 – Левандовски, 26, 52

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Открыл счет на 26 минуте Роберт Левандовски, замкнувший подачу с правого фланга. В начале второго тайма Марко Ройс заработал пенальти, который сам реализовал. Однако уже через три минуты Левандовски оформил дубль и снова вывел вперед "Баварию".

Спасать хозяев снова взялся Ройс Марко мощным ударом в одно касание отправил мяч в дальний угол. Победный гол записал в свой актив Пако Алькасер на 73 минуте.

All For One and One for All pic.twitter.com/2A1i68vX2E — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 10 листопада 2018 р.

Благодаря этой победе "Боруссия" сохранила лидерство, опережая тезок из "Гладбаха" на четыре очка. А "Бавария" уже отстает от первого места аж на семь зачетных баллов.

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