"Боруссия" одержала феерическую победу над "Баварией"
В центральном матче 11-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия вырвали победу у главного конкурента, дважды уступая по ходу игры.
Боруссия Д – Бавария 3:2
Голы: Ройс, 49 (пен), 67, Алькасер, 73 – Левандовски, 26, 52
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Открыл счет на 26 минуте Роберт Левандовски, замкнувший подачу с правого фланга. В начале второго тайма Марко Ройс заработал пенальти, который сам реализовал. Однако уже через три минуты Левандовски оформил дубль и снова вывел вперед "Баварию".
Спасать хозяев снова взялся Ройс Марко мощным ударом в одно касание отправил мяч в дальний угол. Победный гол записал в свой актив Пако Алькасер на 73 минуте.
Благодаря этой победе "Боруссия" сохранила лидерство, опережая тезок из "Гладбаха" на четыре очка. А "Бавария" уже отстает от первого места аж на семь зачетных баллов.
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