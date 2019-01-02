Боснийский баскетболист установил уникальный рекорд НБА: видео

1 января (ночь на 2 января в Украине) состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. В игре между "Сакраменто" и "Портлендом" было установлено историческое достижение.

Игрок "Портленда" Юсуф Нуркич стал первым в НБА, кто набрал 20+ очков и 20+ подборов, а также 5+ пасов, 5+ перехватов и 5+ блокшотов за одну игру. В общем босниец оформил дабл-дабл – 24 очка и 23 подбора. Читайте также: 19-летний словенец побил уникальный рекорд в НБА: видео Jusuf Nurkić made history tonight.



He is the 1st player to have 20+ PTS, 20+ REB, 5+ AST, 5+ STL & 5+ BLK in a game since steals and blocks were first recorded as official stats in 1973. pic.twitter.com/y5ceBuxBxM — NBA TV (@NBATV) 2 січня 2019 р. Сам матч закончился победой "Портленда" в овертайме. Сакраменто – Портленд 108:113 ОТ (25:26, 25:38, 27:19, 26:20, 5:10)