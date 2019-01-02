Боснийский баскетболист установил уникальный рекорд НБА: видео
1 января (ночь на 2 января в Украине) состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. В игре между "Сакраменто" и "Портлендом" было установлено историческое достижение.
Игрок "Портленда" Юсуф Нуркич стал первым в НБА, кто набрал 20+ очков и 20+ подборов, а также 5+ пасов, 5+ перехватов и 5+ блокшотов за одну игру. В общем босниец оформил дабл-дабл – 24 очка и 23 подбора.
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Сам матч закончился победой "Портленда" в овертайме.
Сакраменто – Портленд 108:113 ОТ (25:26, 25:38, 27:19, 26:20, 5:10)
Источник: 24 Канал
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