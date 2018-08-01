Украинские врачи прооперировали единственную в стране "стареющую" девочку

У 8-летней винничанки Ирины Химич диагностировали редкий недуг - прогерия. Так называемая болезнь преждевременного старения. Она выглядит старше своих родителей, и как эта девочка только сотня в мире.

С этой болезнью маленькая украинка борется уже половину своей жизни.

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Но беда в том, что как лечить таких людей ученые пока не готовы сказать. Однако ее родители не опускают руки. И как могут, продлевают жизнь и детство девочки.



Ирина Химич с родителями



Ирина очень хочет себе щенка, которого пообещала зубная фея. Так она называет своего стоматолога Наталью. Чтобы ребенку было не так страшно снова садиться в кресло врача для нее придумали маленькую сказку.

С Ирой мы договорились, что за каждый пролеченный или удаленный зуб она получит подарок. Маленькую живую собачку я ей уже потом подарю через 2 месяца, когда она ко мне приедет,

– сказала врач-стоматолог Наталья Пономарева.

Ирине 1 августа должны удалять зубы, эта процедуры вынужденная. "По возрасту она как бы опережает нас с вами, но по зубной части и челюсти она соответствует своему возрасту. В тех маленьких челюстях есть большие зубы, которые стоят почти в два ряда. Поэтому нам нужно вылечить, потому что ребенок не может нормально спать из-за боли", – рассказал доктор медицинских наук Ярослав Заблоцкий.



У Ирины редкая болезнь – прогерия. Маленькая девочка выглядит, как старушка. Таких детей в мире меньше сотни, в Украине она единственная. Больные нуждаются в постоянной заботе и особом уходе. За год жизни они проживают все 8-10. Поэтому свое 15-летие мало кто из них встречает.



Несмотря на болезнь, девочка охотно играет со сверстниками



О том, что ребенок имеет именно такой диагноз, родители узнали только когда ей исполнилось 4. Но несмотря на болезнь, девочка очень активна. С удовольствием играет со сверстниками, принимает участие в различных конкурсах.

Сразу детям становится, знаете, немножко диковато, потому что у большинства возникает вопрос, почему нет волос. Она всем объясняет, что они у нее вырастут чуть позже,

– ответил отец девочки Олег.

Маленькая пациентка уже пережила инсульт. Эта операция – большой стресс для ее организма, поэтому ко вмешательству врачи готовились очень тщательно. А уже через два месяца лечение продолжат в Америке. Там обещают улучшить ее состояние. Маленькую Иру такое путешествие не пугает. Однако пока до конца не понимает, где эта Америка. "Фактически она думает что мы едем в Париж, покупать игрушки, она не знает, что мы едем на лечение", – говорит со слезами на глазах мама Дина.



Операция длилась почти 4 часа, все прошло успешно. Ребенку удалили 2 зуба, еще 7 полечили. И чтобы поднять девочке настроение после наркоза для нее подготовили целую гору подарков.

Что такое прогерия? Это один из редких генетических дефектов. При прогерии возникают изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма. Внешний вид больного: большая голова, лобные бугры выступают над маленьким заостренным ("птичьим") лицом с клювовидным носом.

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