Бот-рятівник, діджитал-конспекти та бабуся онлайн: додатки, розроблені українськими школярами

Громадська організація Global Office вже четвертий рік поспіль організовує літні мовні табори GoCamp для українських школярів по всій Україні. Діти вивчають англійську, німецьку та французьку мови, розвивають must have навички ХХІ сторіччя та навіть створюють власні мобільні додатки.

Організатори GoCamp розробили чотири унікальні програми для вивчення іноземних мов. Зокрема програма "Інновації та підприємництво", створена в співпраці з телекомунікаційною компанією, яка руйнує всі уявлення про креативність та підприємництво та доводить, що необхідним для ведення бізнесу навичкам можна навчитися навіть у шкільному віці. Ментори та іноземні волонтери на власному прикладі показують, що креативність можна розвивати, а англійську мову можна вчити весело. Креативності, критичному мисленню та лідерству лише у цьому році навчаться 3500 учнів. Кожен день мовного табору насичений активностями, іграми та квестами, а у ролі мотиваторів виступають приклади успішних бізнес-кейсів. Як результат, наприкінці табору діти представляють свої бізнес ідеї або ідеї мобільних додатків, які частіше за все спрямовані на допомогу іншим, покращення життя цілих громад або вирішення глобальних проблем.

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Бот-рятівник

Цього року учні Черкаської гімназії № 9 розробили бот, який може викликати службу порятунку або зателефонувати вашим близьким. Одним словом це бот, який може врятувати життя і він вже доступний кожному, потрібно лише завантажити.

При одному натисканні на кнопочку можна дуже легко дізнатись інформацію, знайти свою локацію, відправити її мамі чи татові, якщо це треба, і зв’язатися з необхідними службами порятунку,

– ділиться вчителька англійської мови Наталія Захаричева, розповідаючи про бот, створений її учнями.

Діджитал-конспекти

Для тих учнів та студентів, яким набридло записувати конспекти, ледве встигаючи перегортати сторінку зошита, школярі Великоцепцевицької загальноосвітньої школи розробили мобільний додаток Lazy Student (ледачий студент). Тепер достатньо просто натиснути одну кнопку, записати лекцію на диктофон і зберегти в додатку. Це як товстелезний зошит з конспектами, але у вашому телефоні та ще й у зручній формі. Поки що цей мобільний додаток лише на етапі ідеї, але школярі впевнені, що найближчим часом він вже допомагатиме українським студентам та економитиме їх час.

Бабуся онлайн

Ще один додаток, розроблений школярами маленького села Великі Цепцевичі, вирішить проблему тих, хто лише починає свій кулінарний шлях. "Баба Галя" – це сучасна версія кулінарних шоу, книг та форумів, тільки швидше та без зайвої інформації. Лише напишіть назву страви і за секунду рецепт вже перед вами. На таку ідею дітей надихнуло бажання зробити сюрприз батькам та приготувати щось смачненьке. Так сучасні діти вирішують свої нагальні питання, просто розробляють мобільні додатки для полегшення свого життя.

Інколи здається, що розробка мобільних додатків – це щось надскладне, але насправді існує чіткий алгоритм дій, притримуючись якого, можна з легкістю відкрити власний бізнес або розробити мобільний додаток. Перший крок – це пошук ідеї, вона має бути оригінальною та унікальною. Аби народити ідею можна влаштувати брейншторм з друзями або колегами, так, оцінивши думки та ідеї кожного, можна згенерувати варту уваги унікальну ідею. Після того як це зроблено, потрібно розбити всі етапи реалізації ідеї на 4 типи задач: "Зробити", "В процесі", "Потребує перевірки" та "Зроблено". Така SCRUM-дошка допомагає розкласти весь процес на чіткі кроки та моніторити точність виконання задач. Але до запуску проекту потрібно зробити ще одну важливу річ – аналіз ринку, який допоможе оцінити наявні ресурси та змоделювати перші кроки по запуску проекту: команда, обладнання, орієнтовний бюджет та ризики. Коли все це зроблено, важливо не зволікати та реалізовувати свою бізнес-ідею, адже попереду багато роботи над помилками, яка зробить бізнес успішніше.

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